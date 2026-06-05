Yksittäisellä droonilla ei Suomen sähköverkkoa lamauteta, uskoo asiantuntija.

Suomen sähköverkko on kriisinkestävä, mutta ei täysin suojattavissa.

Näin arvioi Euroopan hybridiuhkien torjuntakeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen Huomenta Suomessa.

Savolaisen mukaan mikä tahansa sähköjärjestelmä voidaan hetkellisesti lamauttaa, jos hyökkäys suunnitellaan huolellisesti ja isketään useita kohteita samanaikaisesti.

Hänen mukaansa tiedustelulla voidaan etukäteen kartoittaa kriittiset pisteet, joihin iskuilla pyritään vaikuttamaan.

– Sellainen lamauttava isku onnistuu ilman muuta, mutta se on sitten niin laajaa, että se on luettavissa sotatoimeksi, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan Suomen sähköjärjestelmä on kuitenkin "aika resilientti", ja kriisivalmiutta on mietitty pitkään. Toisin sanoen Suomen sähköjärjestelmä on rakennettu nousemaan nopeasti takaisin toimintakuntoon.

Vaikka yksittäinen drooni voisi aiheuttaa paikallisen häiriön, se ei hänen mukaansa "lamauta Suomen sähköverkkoa, vaikka osuisi mihin".

Entä mitä Ukrainan sodasta on opittavissa? Katso koko keskustelu yllä olevasta videosta.

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