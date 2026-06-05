Torstai-iltana Norotien ja Kaivokselantien välisellä metsäalueella syttynyt tulipalo aiheutti huomattavia vahinkoja.
Poliisi tutkii torstai-iltana 4. kesäkuuta Vantaan Louhelassa syttynyttä tulipaloa, joka aiheutti huomattavia aineellisia vahinkoja.
Tulipalo syttyi kello 17.20–17.30 välisenä aikana Norotien ja Kaivokselantien välisellä metsäalueella. Itä-Uudenmaan poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja pyytää nyt yleisöltä havaintoja.
Tutkinnanjohtaja, komisario Kristian Westerlundin mukaan poliisin tiedossa on, että alueella oli palon aikaan useita henkilöitä.
– Poliisin saamien tietojen mukaan paikalla on ollut useita henkilöitä, joiden havainnoista olemme kiinnostuneita. Näitä henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin asian selvittämiseksi, Westerlund sanoo.
Havainnot ja vihjeet pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.