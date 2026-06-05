Iranin on määrä pelata jalkapallon MM-kisojen avausottelunsa Yhdysvalloissa puolentoista viikon kuluttua, mutta joukkueen pelaajat eivät ole vieläkään saaneet viisumia maahan.

Iran viimeisteli torstaina Turkin Antalyassa pidetyn MM-kisaleirityksensä 2–0-voittoon Malista. Seuraavaksi joukkue on matkustamassa kisamatkalle, jonka aikana se pitää majaansa Meksikon Tijuanassa.

Iranin osallistuminen Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa pelattaviin jalkapallon MM-kisoihin on ollut vaakalaudalla maan ollessa samanaikaisesti sodassa USA:n ja Israelin kanssa.

Yhdysvallat ei toivottanut Iranin MM-kisajoukkuetta tervetulleeksi leireilemään Arizonaan, joten valmistautumisvaihe suoritetaan Meksikolta saaduilta viisumeilla Tijuanassa.

Iranin olisi kuitenkin määrä avata kisat jo 15. kesäkuuta Los Angelesissa pelattavalla ottelulla Uutta-Seelantia vastaan, mutta ryhmän jäseniltä puuttuu edelleen viisumi Yhdysvaltoihin.

Avausottelunsa jälkeen Iran pelaa myös seuraavan pelinsä Belgiaa vastaan Los Angelesissa. Alkulohkon päätösottelu Egyptiä vastaan pelataan Seattlessa 27. kesäkuuta.

Iranin jalkapalloliiton puheenjohtaja Mehdi Taj totesi aiemmin tällä viikolla, että puuttuvat viisumit ovat joukkueen suurin huolenaihe ennen ensi viikolla käynnistyviä kisoja.

USA:n ulkoministeri Marco Rubio kertoi tiistaina, ettei hallituksella ”ole mitään ongelmaa” päästä Iranin joukkuetta maahan, mutta presidentti Donald Trumpin hallinto ei hyväksy viisumihakemuksia henkilöiltä, joilla on yhteyksiä Iranin valtiolliseen vallankumouskaartiin.