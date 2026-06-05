Mette-Marit on nyt jonotuslistalla keuhkonsiirtoa varten.

Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt elinsiirtojonoon. Häntä odottaa keuhkonsiirtoa. Asiasta uutisoi VG-lehti.

Tämä tarkoittaa, että 52-vuotiaan Mette-Maritin on varauduttava siihen, että keuhkosiirto voi tapahtua milloin tahansa. Hän sairastaa keuhkofibroosia, joka on pahentunut viime aikoina.

Hän on joutunut turvautumaan lisähappeen eikä ole pystynyt osallistumaan kuninkaallisiin tehtäviinsä. Eilen hän joutui sairaalaan, jossa hän oli noin kolme tuntia.

Kuninkaallinen perhe ilmoitti perjantaiaamuna lehdistötiedotteessa, että kruununprinsessa on nyt lisätty elinsiirtojonoon.

– Hänen hengenvaarallisen kroonisen keuhkosairautensa vuoksi ja perusteellisten terveystutkimusten jälkeen Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa kruununprinsessa Mette-Marit on lisätty keuhkonsiirron odotuslistalle, tiedotteessa todetaan.

– Kruununprinsessan keuhkosairauden eteneminen on vakavaa. Kokonaisvaltaisen lääketieteellisen arvioinnin jälkeen hän on nyt lisätty niiden potilaiden listalle, joille tehdään keuhkonsiirto niin pian kuin mahdollista, sanoo ylilääkäri ja keuhkosairauksien erikoislääkäri Are Holm lehdistötiedotteessa.