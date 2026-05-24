Tasavallan presidentti sanoo, ettei vastaisi kieltävästi, jos häntä pyydettäisiin neuvottelemaan rauhaa Ukrainaan. Alexander Stubb uskoo tulitauon toteutumisen olevan yhä lähempänä, sillä Ukrainan asema on vahvistunut.
Presidentti Alexander Stubbin sanoo olevansa valmis toimimaan rauhanvälittäjänä Ukrainassa, mikäli häntä tällaiseen tehtävään kysyttäisiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on uutisoinut, että Stubbin nimi on noussut esiin yhtenä vaihtoehtona Euroopan edustajaksi neuvotteluissa.
Stubb kommentoi asiaa tänään tasavallan presidentin kyselytunnilla Ylellä. Hän pitää yleisesti hyvänä asiana, että suomalaisilla on tällaisiin tehtäviin kysyntää, mutta ei usko, että häntä oltaisiin tehtävään pyytämässä.
– Pidän huomattavasti todennäköisempänä sitä, että vastuun niistä keskusteluista ainakin alkuvaiheessa ottavat Euroopan instituutiot. Mutta jos kysytään, niin se on varmaan sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti, Stubb sanoo.
– Mutta en usko, että sitä kysymystä tulee, hän jatkaa.
Ukrainan asema vahvistunut, tulitauko aiempaa lähempänä
Stubb sanoo, että Euroopan on avattava keskusteluyhteys Venäjään, kun Ukrainan asema vahvistuu. Hän näkee sen olevan nyt vahvempi kuin kertaakaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aikana.