



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Stubb Ylellä mahdollisesta roolistaan rauhanneuvotteluissa: "Asia, johon ei voi vastata kielteisesti"

Stubb vastasi yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Yle Radio Suomessa. Lehtikuva

Julkaistu 45 minuuttia sitten

Joonas Turunen joonas.turunen@mtv.fi

Tasavallan presidentti sanoo, ettei vastaisi kieltävästi, jos häntä pyydettäisiin neuvottelemaan rauhaa Ukrainaan. Alexander Stubb uskoo tulitauon toteutumisen olevan yhä lähempänä, sillä Ukrainan asema on vahvistunut. Presidentti Alexander Stubbin sanoo olevansa valmis toimimaan rauhanvälittäjänä Ukrainassa, mikäli häntä tällaiseen tehtävään kysyttäisiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on uutisoinut, että Stubbin nimi on noussut esiin yhtenä vaihtoehtona Euroopan edustajaksi neuvotteluissa. Stubb kommentoi asiaa tänään tasavallan presidentin kyselytunnilla Ylellä. Hän pitää yleisesti hyvänä asiana, että suomalaisilla on tällaisiin tehtäviin kysyntää, mutta ei usko, että häntä oltaisiin tehtävään pyytämässä. – Pidän huomattavasti todennäköisempänä sitä, että vastuun niistä keskusteluista ainakin alkuvaiheessa ottavat Euroopan instituutiot. Mutta jos kysytään, niin se on varmaan sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti, Stubb sanoo. – Mutta en usko, että sitä kysymystä tulee, hän jatkaa. Lue myös: Stubb: Suomi tuomitsee israelilaisministerin Gaza-avustuslaivueen aktivistien nöyryyttämisen Ukrainan asema vahvistunut, tulitauko aiempaa lähempänä Stubb sanoo, että Euroopan on avattava keskusteluyhteys Venäjään, kun Ukrainan asema vahvistuu. Hän näkee sen olevan nyt vahvempi kuin kertaakaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aikana.

– Jos ja kun keskusteluyhteys avataan, se tehdään koordinoidusti eurooppalaisten kanssa, Stubb sanoo.

Hänen mukaansa vastuu olisi ensisijaisesti Euroopan komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajilla, eli Ursula von der Leyenilla ja Antonio Costalla. Mikäli tästä ei päästäisin yksimielisyyteen, siirtyisi vetovastuu luultavasti Britannialla, Ranskalla ja Saksalle.

Suomen rooli olisi tehdä aikaisempaan tapaan taustatyötä neuvotteluissa. Stubbin mukaan Suomi voi toimia aktiivisesti ehdottomalla uudelleen tulitaukoa.

–Tätähän me teimme jo viime vuonna aktiivisesti. Itse yritin käännyttää presidentti [Donald] Trumpin tulitauon suuntaan. Mutta Alaskasta Anchoragesta saakka on ollut hyvin vaikeaa, koska Venäjä ei ole halunnut tulitaukoa, hän sanoo.

Nyt Stubb uskoo, että tulitauon toteutuminen näyttää todennäköisemmältä kuin aikaisemmin.

– Tapahtuvatko keskustelut ennen vain jälkeen tulitaukoa, vaikea vielä sanoa tässä vaiheessa, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa, hän sanoo.

Tutkija: Stubb ei voisi toimia pääneuvottelijana

Myöskään tutkijat eivät pidä todennäköisenä, että Stubb olisi vastuussa neuvotteluissa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja ja Venäjä-asiantuntija Arkady Moshes totesi aiemmin MTV:lle, ettei Venäjällä ole unohdettu Stubbin aikaisempaa kommenttia Venäjän presidentti Vladimir Putinista.

Tammikuussa 2024 Stubbilta ja presidentinvaalien vastaehdokas Pekka Haavistolta (vihr.) kysyttiin, mitä he tekisivät, jos Putin onnittelisi valinnasta.

– Minä en vastaisi, Stubb aloitti vastauksensa.

Moshesin mukaan tämä riittää Venäjälle.

– Venäläiset muistavat kaiken, kuten Putinkin, hän toteaa.

Joonas Turunen MTV Uutiset

Stubb kommentoi Ylellä rooliaan rauhanneuvotteluissa | MTV Uutiset