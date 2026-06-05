Ex-prinssi Andrew joutui paparazzien haaviin ja paljastui, että hän on saanut kasvoihinsa suuren mustelman.

Andrew Mountbatten-Windsor kuvattiin torstaina 4. kesäkuuta lähellä kotiaan Sandringhamin kartanolla.

Mies istui autossa pelkääjän paikalla ja kuvista voidaan nähdä, että ex-prinssin kasvoissa on suuri, koko hänen vasemman poskensa peittävä mustelma.

Mustelmasta uutisoivat muun muassa People ja Daily Mail.

Daily Mail kertoo, että ei ole selvää, miten tai milloin 66-vuotias Andrew on saanut kyseisen mustelman. Mountbatten-Windsorin lähipiiristä kuitenkin kerrotaan, että mustelma ei aiheuta syytä huoleen.

Andrew kuvattiin autossa, kun hän oli lähdössä Marsh Farmista, joka sijaitsee kuningas Charlesin maatilalla Norfolkissa.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.