Euroopalla on raportin mukaan kolme vaihtoehtoa.
Euroopan Nato-maiden on syytä ryhtyä toimiin, eikä vain jäädä odottelemaan, mitä tapahtuu.
Tämä on presidentti Sauli Niinistön johtama työryhmän Nato-raportin ydinsisältö. Taustalla kummittelevat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puheet Nato-eron harkitsemista.
Raportin esittelemät toimintavaihtoehdot ovat eurooppalaisempi Nato, uudenlainen yhteistyö Euroopassa ja EU-vetoinen puolustusyhteistyö.
Raportin on laatinut neljä eurooppalaista ajatushautomoa. Eurooppa ei voi hylätä yhtäkään kolmesta vaihtoehdosta, raportissa katsotaan.
Ensimmäinen vaihtoehto
Euroopan Nato-maiden Yhdysvallat-riippuvuus on kuitenkin ainakin toistaiseksi sillä tasolla, että Euroopan kannattaa ensisijaisesti jatkaa eurooppalaisemman Naton kehittämistä.
Eurooppalaisempi Nato on myös yksi Naton kesän huippukokouksen teemoista. Raportin mukaan Naton sotilasjohdosta täytyy saada eurooppalaisempi, mitä Yhdysvallatkin tiettävästi kannattaa.