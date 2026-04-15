Eurooppalainen Nato on helpommin sanottu kuin tehty.
Eurooppa varautuu Yhdysvaltojen lähtöön Natosta.
Puolustusliitto Naton sisällä tehdään suunnitelmaa, josta käytetään nimeä "eurooppalainen Nato".
Suunnitelman tavoitteena on lisätä eurooppalaisten määrää Naton komentoportaassa ja täydentää Yhdysvaltojen sotilaallisia suorituskykyjä Euroopan vastaavilla.
Asiasta kertovan yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan Suomen presidentti Alexander Stubb on mukana suunnitelmassa.
Suunnitelmaa edistetään epävirallisesti erilaisissa keskusteluissa ja illallistapaamisissa.
Saksan pää kääntyi
Suunnitelman tarkoituksena ei ole luoda Naton kilpailijaa.
"Eurooppalaista Natoa" alettiin edistää viime vuonna. Suunnitelman edistäminen kiihtyi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin uhkailtua Grönlannin valtaamisella.
Euroopan Nato-maiden ajatuksena on varmistaa ydinpelotteen säilyminen ja pelote Venäjää vastaan, jos Yhdysvallat vetäytyy sotilasliittoumasta.
Merkittävä käänne oli Saksan suunnanmuutos.
Siinä missä Ranska on halunnut korostaa Euroopan roolia maanosan puolustuksessa, on Saksa nojannut Yhdysvaltoihin. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on kuitenkin todennut Yhdysvaltojen muuttuneen.