Eurooppa valmistautuu Yhdysvaltojen Nato-vetäytymiseen.
Yhdysvaltojen Nato-diplomaatit eivät enää saa presidentti Donald Trumpin hallinnolta "poliittisia ohjeita", sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki.
Linnainmäki perustaa arvionsa amerikkalaisten Nato-diplomaattien kanssa käymiinsä keskusteluihin. Muutos kertoo Yhdysvaltojen hallinnon Nato-kiinnostuksen heikentymisestä.
Poliittisen ohjauksen vähentyminen on merkittävää erityisesti siksi, että Nato on historiansa ajan nojannut Yhdysvaltojen poliittiseen johtajuuteen "kaikissa strategisissa päätöksissä ja linjauksissa", Linnainmäki katsoo.
– Nyt sitä johtajuutta ei samalla tavalla ole, tutkija sanoo puhelimitse MTV Uutisille.
Valkoinen talo on viestittänyt presidentti Trumpin keskustelevan puolustusliiton pääsihteeri Mark Rutten kanssa Natosta eroamisesta.
Trumpin mukaan sota Irania vastaan oli Euroopan Nato-maille "testi, jossa he epäonnistuivat".
"Eurooppalainen Nato"
Ulkopoliittisen instituutin Linnainmäen mukaan Yhdysvallat ei ole kadonnut Naton työskentelyn arjesta, mutta puolustusliitto ei selvästikään ole prioriteetti Trumpin hallinnolle.
Eurooppa varautuukin jopa Yhdysvaltojen lähtöön Natosta.
Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal