Lopun alku? USA:lta halvaannuttava Nato-päätös

Ulkopoliittisen instituutin Linnainmäen mukaan Yhdysvallat ei ole kadonnut Naton työskentelyn arjesta, mutta puolustusliitto ei selvästikään ole prioriteetti Trumpin hallinnolle.

Trumpin mukaan sota Irania vastaan oli Euroopan Nato-maille "testi, jossa he epäonnistuivat".

Valkoinen talo on viestittänyt presidentti Trumpin keskustelevan puolustusliiton pääsihteeri Mark Rutten kanssa Natosta eroamisesta.

– Nyt sitä johtajuutta ei samalla tavalla ole, tutkija sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Poliittisen ohjauksen vähentyminen on merkittävää erityisesti siksi, että Nato on historiansa ajan nojannut Yhdysvaltojen poliittiseen johtajuuteen "kaikissa strategisissa päätöksissä ja linjauksissa", Linnainmäki katsoo.

Linnainmäki perustaa arvionsa amerikkalaisten Nato-diplomaattien kanssa käymiinsä keskusteluihin. Muutos kertoo Yhdysvaltojen hallinnon Nato-kiinnostuksen heikentymisestä.

uutisoi keskiviikkona lähteisiinsä vedoten, että Naton sisällä tehdään suunnitelmaa, josta käytetään nimeä "eurooppalainen Nato".

– Taustalla on yhdessä tunnistettu tavoite taakansiirrosta, jonka myötä luodaan eurooppalaisempaa Natoa, TPK kertoo sähköpostitse.

WSJ:n mukaan Euroopan suunnitelman tavoitteena on lisätä eurooppalaisten määrää Naton komentoportaassa ja täydentää Yhdysvaltojen sotilaallisia suorituskykyjä vastaavilla eurooppalaisilla.

Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump lokakuussa 2025.Ron Sachs/CNP / SplashNews.com

Linnainmäki pitää "erittäin todennäköisenä", että Euroopassa tehdään monenlaisia varasuunnitelmia Yhdysvaltojen Nato-lähdön varalta. Kiinnostavaa on se, missä keskustelu eurooppalaisesta Natosta käydään, Linnainmäki pohtii.

Yhdysvaltojen lisäksi Naton jäsenistä esimerkiksi Britannia, Turkki ja Kanada eivät ole EU:n jäseniä.

WSJ:n mukaan keskusteluita on käyty muun muassa erilaisissa illallistapaamisissa. Yhdysvaltalaismedia Politico kertoi huhtikuun alussa, että Suomessa oli käyty JEF-maiden johtajien kesken tiukka keskustelu Naton tulevaisuudesta.

"Reagointi jälkikäteen"

Tällä hetkellä Trumpin hallinto on kiinni Lähi-idässä, Linnainmäki muistuttaa. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen tulitauko alkoi 8. huhtikuuta, mutta rauhanneuvotteluissa osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan.