Valtteri Bottas ajaa viikonloppuna kotikisassaan Monacossa mustavalkoisessa mäyräkypärässä.
Bottaksen F1-talli Cadillac julkaisi torstaina sosiaalisessa mediassa videon, jossa mäyrä laskeutuu vaivihkaa katosta näyttelytilaan. Se nappaa mukaansa jalustalle asetetun suomalaiskuskin kypärän.
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Karvaisen kypärän taustalla on Bottaksen Monacon-kodin pihalla usein vieraileva mäyrä, josta kuski kertoi maaliskuussa medialle.
– Minulla on kotonani Monacossa lemmikkimäyrä, joka tulee periaatteessa joka ilta käymään, Bottas selvitti GP Fans -sivuston mukaan.
– Hänen nimensä on Nigel. Hän syö joka ilta kissanruokaa, aina kaiken.