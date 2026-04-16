Lavastettu isku olisi Venäjälle hyvin suuri riski, tutkija toteaa.
Venäjälle on iloa Suomeen harhautuneista Ukrainan drooneista, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Sodan "läikkyminen" Suomeen antaa Kremlille uusia tilaisuuksia Ukraina-vastaisille kommenteilleen ja esimerkiksi väittää, että Suomi on mahdollistanut iskuja Venäjän Itämeren öljysatamiin.
Näin Venäjä on myös tehnyt.
Se voisi halutessaan myös lähettää mahdollisesti haltuunsa saamiaan ukrainalaisia drooneja Suomeen, Lassila spekuloi, joskin painottaa, ettei pidä tätä vaihtoehtoa todennäköisenä.
– Näin voitaisiin tehdä eräänlainen false flag -operaatio, mutta siihen liittyy Venäjänkin kannalta hyvin suuria riskejä, Lassila sanoo.
False flag -operaatio tarkoittaa lavastettua hyökkäystä, jossa isku lavastetaan näyttämään jonkin toisen tahon tekemältä. Tässä tapauksessa tuo toinen taho olisi Ukraina.
Ukraina pyytänyt anteeksi
Venäjän motiivina tällaisessa droonioperaatiossa voisi olla ainakin ilmapuolustuksen testaaminen, Suomen ja Ukrainan välien hämmentäminen tai jopa vahingon aiheuttaminen.
– Jos kerran Suomen droonien torjuntakyky näyttäytyy sellaisena, että niitä löytyy milloin mistäkin, voi Venäjälle tulla kiusaus lähettää drooni ja katsoa, mitä tapahtuu, Lassila sanoo.
Suomesta on löydetty ukrainalaisia drooneja tähän mennessä Kouvolasta, Luumäeltä, Parikkalasta ja Iitistä.