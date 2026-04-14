Ukrainan sodan läikkyminen Suomeen tarjoaa Venäjälle mahdollisuuksia, asiantuntija sanoo.

Ukrainan drooni-iskut Venäjän Itämeren öljysatamiin ovat Kremille "sisäpoliittisesti ja imagollisesti huomattava nöyryytys", jota Venäjän viestintä yrittää kääntää ymmärrettäväksi takaiskuksi, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Presidentti Vladimir Putinin neuvonantaja Nikolai Patrushev on syyttänyt Suomea ja Baltian maita osallisuudesta hyökkäyksiin Venäjän maaperälle.

Näin väittämällä Venäjä voi väittää, ettei Venäjä suinkaan ole ongelmissa pelkän Ukrainan kanssa. Kremlin viesti on, että koko länsi on sitä vastaan.

– Venäjä ei tässä tietenkään ole täysin väärässä, mutta sen väitteet ovat vääristeleviä ja liioittelevia, Lassila sanoo.

Lassila kuvailee näitä Venäjän väitteitä "monikärkiohjukseksi", jolla pyritään luomaan länsimaissa uhkaa ja pelkoa sodan laajentumisesta. Tällaisen "monikärkiohjuksen" tehtävä on nakertaa lännen halua tukea Ukrainaa.

Länsimaat ovatkin antaneet ja myyneet Ukrainalle huomattavan määrän sotakalustoa, koulutusta ja ennen kaikkea reaaliaikaistakin tiedustelutietoa.