Lentäjä on toimitettu jatkohoitoon.
Pienlentokone ajautui tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään Kannonkosken Hilmonkoskella, tiedottaa pelastuslaitos.
Paikalle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisäksi poliisi oli paikalla.
Pelastuslaitoksen mukaan pienkoneessa oli kyydissä ainoastaan lentäjä ja hänet toimitettiin jatkohoitoon.
Ylen silminnäkijän mukaan paikalliselle harrastajakentälle laskeutui pelastushelikopteri. Paikalla oli pelastusajoneuvoja ja poliisi, eikä lähelle päästetty.
Viranomaiset aloittavat kohteessa paikkatutkinnan, kertoo pelastuslaitos.
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