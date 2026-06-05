Suomeen suunnitellaan kahta datakeskusta.
Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten.
Alueesta noin kaksi kolmasosaa sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa.
Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle.
Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992.