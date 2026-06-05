Zelenskyin kirjeen ajankohta ei ollut sattumaa – "Siinä osutaan hermoon"

Zelenskyi aloittaa kirjeensä viittaamalla ukrainalaisten ajankohtaiseen onnistumiseen, eli mittavaan drooni-iskuun Pietarin talousfoorumin alla päivää ennen sen alkua.

Vastaavaa kirjettä ei Kivimäen tietojen mukaan ole aiemmin nähty, vaikka Zelenskyi on vedonnut suoraan Putiniin useasti helmikuussa 2022 alkaneen hyökkäyssodan aikana.

Väsymystä ilmassa

– Kuinka venäläiset ovat väsyneitä, teidän virkamiehenne ovat väsyneitä. Ja siinä vähän rivien välissä annetaan ymmärtää, että myös Te, Vladimir, olette itsekin vanha ja väsynyt.