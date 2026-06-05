Ukrainan presidentin kirje Putinille on hienosti rakennettu, sanoo MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö.
Volodymyr Zelenskyin torstaina Vladimir Putinille osoittama avoin kirje on tarkkaan hiottu muotoiluja ja lähettämisen ajankohtaa myöten.
Näin sanoo MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö ja entinen Venäjän-kirjeenvaihtaja Mirja Kivimäki.
– On selvää, että tätä ei ole hetken huumassa kirjoitettu, Kivimäki kommentoi MTV Uutiset Liven lähetyksessä perjantaina.
Vastaavaa kirjettä ei Kivimäen tietojen mukaan ole aiemmin nähty, vaikka Zelenskyi on vedonnut suoraan Putiniin useasti helmikuussa 2022 alkaneen hyökkäyssodan aikana.
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Alussa viittaus iskuihin Pietariin
Kirjeen lähettämisen ajankohta ei ollut sattumaa, Kivimäki uskoo.
Zelenskyi aloittaa kirjeensä viittaamalla ukrainalaisten ajankohtaiseen onnistumiseen, eli mittavaan drooni-iskuun Pietarin talousfoorumin alla päivää ennen sen alkua.
– Kiovassa on todennäköisesti ajateltu, että mikäli tämä isku onnistuu hyvin, niin sitten laitetaan se kirje, joka aloitetaan tällä (viittauksella iskuihin), Kivimäki sanoo.