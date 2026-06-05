Messengerissä leviävä huijausviesti ohjaa kalastelusivustolle.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Facebookin Messenger-sovelluksen kautta leviävistä kalasteluviesteistä.
Viesteissä väitetään vastaanottajan rikkoneen Facebookin sääntöjä, ja tiliä ja mainostiliä uhataan poistettavaksi.
Viestin linkkejä ei pidä klikata, sillä ne ohjaavat tunnusten kalastelusivustolle.
Viestit voivat näyttää tältä.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
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