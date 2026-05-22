– Se ei muuta tätä isoa virtaa, joka on se, että Natosta tulee päivä päivältä vahvempi. Jo tänään se on vahvempi kuin se on koskaan ollut, Valtonen sanoi.

– Iso kuva on tärkein, ja se on se, että Yhdysvallat on sitoutunut Natoon, artikla viiteen sekä Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen, ministeri sanoi kokouksen jälkeen.

Valtosen mukaan kokous päättyi ilman suuria yllätyksiä, ja tunnelma oli kautta linjan rakentava.

– Erittäin vahvaa sitoutumista ja myös edistystä on tapahtunut, hän arvioi.

Hänen mukaansa vielä vuosi sitten osa maista epäili avoimesti kykenevänsä saavuttamaan tavoitteet, mutta nyt ilmapiiri oli muuttunut selvästi yhtenäisemmäksi.

Hormuzinsalmen tilanne huolestuttaa

Varjolaivasto nousi keskusteluissa esiin

Myös Venäjän varjolaivasto nousi esille useissa puheenvuoroissa. Ministerin mukaan asia ei kuitenkaan ole varsinaisesti Nato-kysymys, vaan siihen puututaan ennen kaikkea EU:n pakotteiden sekä Itämeren maiden yhteistyön kautta.

Suomi tekee hänen mukaansa tiivistä yhteistyötä muun muassa Ruotsin, Britannian ja Hollannin kanssa kansainvälisen oikeuden mukaisten keinojen löytämiseksi.

Ministeri kiitti samalla Ruotsia Suomen Nato-jäsenyyden aikaisesta yhteistyöstä ja totesi Suomen Nato-integraation edenneen nopeasti.

– Ollaan enemmän kuin tervetulleita Natoon, hän sanoi.

"Hätä ei ole ohi"

– Nato haluaa elää rauhassa Venäjän rinnalla. Nato ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjän on yhtä lailla sitouduttava rauhaan, hän sanoi.

Samalla hän muistutti, ettei sodan päättymisestä ole vielä merkkejä.

– Hätä ei ole valitettavasti vielä ohi. Tässä ei auta muu kuin jatkaa Ukrainan tukemista ja vaikuttaa Venäjään taloudellisten pakotteiden kautta, Valtonen totesi lopuksi.