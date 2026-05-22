Sotilasliitto Naton ulkoministerit kokoustivat Etelä-Ruotsin Helsingborgissa.
Ruotsin ensimmäisessä ministeritason Nato-kokouksessa Suomea on edustanut ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
Valtosen mukaan kokous päättyi ilman suuria yllätyksiä, ja tunnelma oli kautta linjan rakentava.
Suomen ulkoministerin mukaan kokouksen keskiössä olivat puolustusmenojen kasvattaminen, Venäjän uhka, Ukrainan sota sekä Iranin tilanteen vaikutukset kansainväliseen turvallisuuteen.
Erityisesti Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon ja Euroopan puolustukseen nousi kokouksessa vahvasti esiin, Valtonen kertoo MTV Uutisille.
– Iso kuva on tärkein, ja se on se, että Yhdysvallat on sitoutunut Natoon, artikla viiteen sekä Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen, ministeri sanoi kokouksen jälkeen.
Ulkoministerin mukaan keskusteluissa ei nähty merkkejä siitä, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä pois yhteisistä puolustussuunnitelmista, vaikka yksittäiset lausunnot ovatkin herättäneet viime kuukausina epävarmuutta Euroopassa.
– Se ei muuta tätä isoa virtaa, joka on se, että Natosta tulee päivä päivältä vahvempi. Jo tänään se on vahvempi kuin se on koskaan ollut, Valtonen sanoi.
Lue lisää: Trump kertoo USA:n lähettävän 5 000 sotilasta lisää Puolaan
"Vahvaa sitoutumista"
Kokouksessa käytiin läpi viime vuonna sovittua tavoitetta nostaa puolustusmenot viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.