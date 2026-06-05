Anssi Autio ilmoittaa jättävän tehtävänsä Uuden musiikin kilpailun päätuottajana.

Ylen Uuden musiikin kilpailun päätuottaja Anssi Autio jättää tehtävänsä. Autio kertoo asiasta Linkedin-tillään julkaisemassa kirjoituksessa.

Hän oli mukana tiimissä, joka perusti Uuden Musiikin Kilpailun vuonna 2011.

– Olen ylpeä roolistani ja kiitollinen siitä, että sain rakentaa UMK:sta musiikkikilpailun ja viihdeformaatin, josta on nyt tullut yksi Euroopan arvostetuimmista kansallisista Euroviisujen karsinnoista, hän kirjoittaa.

Hän kiittää julkaisussaan useita eri tahoja vuosien aikana tehdystä työstä.