Sisäministeri Rantasen mukaan drooneja pystytään torjumaan jatkossa entistä tehokkaammin.

Suomi lisää viranomaisten toimivaltuuksia droonintorjunnan parantamiseksi.

Asiasta kertoo sisäministeri Mari Rantanen MTV Uutisille.

Rantasen mukaan tarkennuksia tarvitaan sisäministeriön alaisista toimijoista Rajavartiolaitoksessa ja poliisissa.

Uudet toimivaltuudet ovat "aivan loppusuoralla" ja menevät lähiaikoina eduskuntaan, Rantanen sanoo.

Rantanen ei kertonut, milloin muutokset tulevat voimaan tai millaisista toimivaltuuksista tarkalleen on kysymys.

– Drooneja voidaan jatkossa torjua entistä tehokkaammin ilmassa, mutta myös maalla että merellä, Rantanen muotoili.

"Pelkkä puolustus ei riitä"

Sisäministeri ei kommentoinut, muutetaanko samalla esimerkiksi Puolustusvoimien toimivaltuuksia.

Rantasen mukaan droonien torjuntaa kannattaa tarkastella Ukrainan oppien kautta.

– Pelkkä kova puolustus ei riitä, tarvitaan myös siviiliviranomaisten kapasiteettia ja riittävät resurssit siviiliväestön suojaamiseen. Koko yhteiskunnan on osallistuttava puolustukseen, Rantanen sanoi.

Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola sanoi aiemmin tällä viikolla MTV Uutisille, että Suomessa ollaan "hölmöjä", jos maahan ei rakenneta nopealla aikataululla järjestelmää, jossa kaikki kansalaiset voivat kertoa droonihavainnoistaan.

Näin siksi, että jos Suomen kokoisessa maassa taivaalla lentää jotain, on todennäköisintä, että sen näkee siviili, eikä sotilas, joita varsinkin rauhanaikana on rajaviranomaisetkin mukaan lukien verrattain vähän.