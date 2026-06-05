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Orpo kutsui naisvaikuttajia lounaalle – keskustelu kiihtyi ja ilmeet happanivat Pöllöraadissa

4:51 Katso tästä Pöllöraadin kiivas keskustelu somevaikuttajien vierailusta Kesärannassa.

Julkaistu 53 minuuttia sitten

Vaikuttajien ja toimittajien somepäivitykset Kesärannasta kuumensivat tunteita pöllöraatilaisten välillä. Huomenta Suomen Pöllöraadissa puhutti perjantaina someinfluensserien vierailu Kesärannassa. Kyse oli pääministeri Petteri Orpon (kok.) kutsusta 11 naisvaikuttajalle tämän viikon tiistaina. Vierailusta kirjoitti muun muassa Helsingin Sanomat, jonka mukaan paikalla olivat esimerkiksi Anni Ihamäki, Auri Kananen, Sara Parikka ja Beata Leppilampi. Lounastapaamisen tarkoituksena oli keskustella vähemmän julkisuudessa olevista asioista. Ihamäen päivityksen mukaan pöydissä keskusteltiin muun muassa varhaiskasvatuksesta, koulujen eriarvoistumisesta, lasten ja nuorten lukutaidosta ja yrittäjyydestä. Kokoomuksella naisongelma Rosa Meriläinen Kulta ry:stä taustoitti Pöllöraadissa heti, mistä vierailuissa oli pohjimmiltaan kyse. – Tausta tälle on tietysti kuukauden takainen kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskisen haastattelu Helsingin Sanomissa, kun hän kertoi, että kokoomuksella on naisongelma, Meriläinen totesi ja vinkkasi samalla kokoomusta muokkaamaan myös politiikkaansa eikä vain mielikuvia naisäänestäjien saamiseksi. MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum komppasi Meriläistä kokoomuksen naisongelman tiimoilta. Hän ei usko väitteitä, että Orpo on kutsunut naisvaikuttajat kylään saadakseen heiltä tietoa naisia koskettavista yhteiskunnallisista aiheista.

– Kyllä tässä ensisijainen tarkoitus oli saada hyvää näkyvyyttä näiden vaikuttajien kautta.

Hyödyllisiä idiootteja?

Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki sivalsi Helsingin Sanomia, joka hänen mukaansa leimasi vaikuttajat jutussaan hyödyllisiksi idiooteiksi. Hän ajattelee, että fiksut ja menestyneet influensserit tiesivät, mitä tekivät mennessään Kesärantaan.

– Tämä on win‑win‑tilanne.

Jutussa tutkija Essi Pöyry kommentoi, että vaikuttajat haluavat esiintyä neutraaleina, mutta "samalla he toimivat Orpon sanoman äänitorvena". Osa vaikuttajista närkästyi Pöyryn kommenteista.

Neihum riensi puolustamaan Helsingin Sanomia. Hänen mukaansa lehden jutussa oli ennen kaikkea kyse siitä, etteivät vieraat kritisoineet isäntäänsä julkaisemissaan päivityksissä.

– Minä en lukenut Helsingin Sanomien tunteita herättäneestä analyysistä, että siinä olisi leimattu ketään hyödylliseksi idiootiksi. Pointti oli se, että ei sieltä pahaa sanaa tietenkään kuulunut (Orposta), Neihum totesi.

Keskustelu kiihtyi ja ilmeet happanivat

Tämän jälkeen Pöllöraadin keskustelussa nähtiin hieman kovempia kierroksia.

Juha Ristamäki muistutti, että Kesärannassa nähdään joka kesä myös toimittajille järjestettäviä bileitä. Viimeksi Orpo kutsui politiikan toimittajat kesäjuhliinsa noin viikko sitten.

– On hauska nähdä, miten some täyttyy toimittajien kriittisistä, hallitusta kritisoivista kommenteista, kun he poseeraavat siellä Petteri Orpon kanssa, Ristamäki sanoi ironisesti.

– Mutta Juha Ristamäki, minä en ole ikinä nähnyt yhdenkään toimittajan kirjoittavan sieltä, että kylläpäs Petteri Orpo tekee oikein muistiinpanoja ja että hän kuunteli niin hyvin, Neihum vastasi viitaten Leppilammen julkaisemaan kuvaan, jossa Orpo kuuntelee kynä kädessään ja muistio edessään.

– Me politiikan toimittajat ehkä käymme niissä bileissä, mutta emme toivottavasti tee niistä ihan hirveästi mitään somepäivityksiä, Neihum jatkoi.

– Kannattaa katsoa somea niihin aikoihin, Ristamäki sivalsi.

Rosa Meriläinen vitsaili näyttelemällä yhteiskuvan ottamista Ristamäen kanssa, mihin Neihum vastasi näkemisen arvoisella, happamalla ilmeellä.

Katso koko kiihkeä keskustelu yllä olevalta videolta.

Leo Jaakkonen MTV Uutiset Leo Jaakkonen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Jaakkoseen voit olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen.

Tunteet kuumenivat Pöllöraadin keskustelussa | MTV Uutiset