Vaikuttajien ja toimittajien somepäivitykset Kesärannasta kuumensivat tunteita pöllöraatilaisten välillä.
Huomenta Suomen Pöllöraadissa puhutti perjantaina someinfluensserien vierailu Kesärannassa. Kyse oli pääministeri Petteri Orpon (kok.) kutsusta 11 naisvaikuttajalle tämän viikon tiistaina.
Vierailusta kirjoitti muun muassa Helsingin Sanomat, jonka mukaan paikalla olivat esimerkiksi Anni Ihamäki, Auri Kananen, Sara Parikka ja Beata Leppilampi.
Lounastapaamisen tarkoituksena oli keskustella vähemmän julkisuudessa olevista asioista. Ihamäen päivityksen mukaan pöydissä keskusteltiin muun muassa varhaiskasvatuksesta, koulujen eriarvoistumisesta, lasten ja nuorten lukutaidosta ja yrittäjyydestä.
Kokoomuksella naisongelma
Rosa Meriläinen Kulta ry:stä taustoitti Pöllöraadissa heti, mistä vierailuissa oli pohjimmiltaan kyse.
– Tausta tälle on tietysti kuukauden takainen kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskisen haastattelu Helsingin Sanomissa, kun hän kertoi, että kokoomuksella on naisongelma, Meriläinen totesi ja vinkkasi samalla kokoomusta muokkaamaan myös politiikkaansa eikä vain mielikuvia naisäänestäjien saamiseksi.
MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum komppasi Meriläistä kokoomuksen naisongelman tiimoilta. Hän ei usko väitteitä, että Orpo on kutsunut naisvaikuttajat kylään saadakseen heiltä tietoa naisia koskettavista yhteiskunnallisista aiheista.