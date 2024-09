Poliisilla salaista tietoa postinkantajan murhasta Vantaalla – sanoo rikoksen ratkeavan: "Ei pelkkä uskon asia"

Vantaalla jo toista vuotta pimeänä pysynyt postinkantajan murha on yhä keskusrikospoliisin aktiivisessa tutkinnassa. Poliisi on kesän aikana tarkastanut kansalaisilta saapuneita vihjeitä ja ryhtyy syksyn aikana kuulusteluihin.

– Melkein kaksi vuotta on pitkä aika henkirikosasiassa, mutta haluan alleviivata, että tutkinta on aktiivista. Meillä on selkeät askelmerkit siihen mitä teemme. Syksyn aikana myös teknistä näyttöä käydään uudelleen läpi, Töyräs sanoo.