Myyrmäen postinjakajan murhan tutkinta siirtyy KRP:lle – poliisi tutkii useampaa ihmistä ja on varma, että juttu ratkeaa: "Se on selvä"

Keskusrikospoliisi on jo avustanut jutun tutkinnassa jo pidempään, mutta tähän saakka tutkintavastuu on ollut Itä-Uudenmaan poliisilla.

Poliisilaitokset sopivat roolien vaihdosta tänään.

Tapauksen tutkintaa johtaa jatkossa KRP:n rikosylikomisario Olli Töyräs. Hän ei toistaiseksi kommentoi juttuun liittyviä yksityiskohtia, sillä tutkinnanjohtajuus on niin tuore.

Hänen mukaansa KRP:ssä on kuitenkin jo sovittu konkreettisista toimenpiteistä, joihin tutkinnassa ryhdytään.

– On asioita, mitä meidän pitää varmistaa ja selvittää. Tiedämme, että tapahtuma-alueella on tapahtumayönä liikkunut useita ihmisiä. Emme tiedä, keitä he kaikki ovat. Sen pyrimme selvittämään, hän sanoo.

"Se on totta kai selvä"

Tutkintavastuun siirtyminen KRP:lle tarkoittaa, että jutun tutkintaan voidaan panostaa aiempaa enemmän resursseja.

Selvittämätöntä henkirikostutkintaa ovat tähän mennessä osin varjostaneet muut Itä-Uudenmaan poliisilla selvitettävänä olevat vakavat rikokset ja niihin liittyvät aikataulupaineet.

Töyräs uskoo, että juttu saadaan vielä ratkaistua.

– Se on totta kai selvä. Kyllä minä uskon ja luotan siihen. Se tehdään mikä voidaan.

– Jääkiekkotermein sanoisin, että jatkamme tämän jutun jauhamista eteenpäin. Jatkamme siitä, mitä paikallispoliisi on jo tehnyt.

MTV Uutiset tavoitti myös jutun aiemman tutkinnanjohtajan, Itä-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Tero Tyynelän.

Tyynelä kertoo, että ennen tutkintavastuun siirtymistä esitutkinnassa on selvitetty noin 20:a hyvää vihjettä.

Poliisi on kaivellut esiin tietoja useamman henkilön liikkeistä tapahtumayönä. Osaa henkilöistä on jopa kuulusteltu.

Poliisin listalla mielenkiintoisia henkilöitä

Tummiin vaatteisiin sonnustautunut henkilö hyökkäsi työvuorossa olleen 24-vuotiaan postinkantajanaisen kimppuun Vantaan Myyrmäentie 6:n edustalla viime marraskuussa. Rikos tapahtui torstaiyönä kello 3.30-3.38.

Uhrille tehtiin silmitöntä väkivaltaa ja hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Murhaaja pakeni yöhön, eikä hänen henkilöllisyyttään tiedetä.

Poliisilla saanut liudan varteenotettavia vihjeitä, jotka voivat ajan kanssa johtaa oikean henkilön jäljille.

Rikoskomisario Tyynelä arvioi, että erityisen hyviä vihjeitä kertyi Itä-Uudenmaan poliisin tekemän tutkinnan aikana noin 15-20.

Niiden johdosta poliisi on selvittänyt useamman kuin yhden henkilön liikkeitä tapahtumayönä.

Osa on saatu suljettua pois laskuista, osaa ei.

– Osa on puhutettu ja osa on käyty muuten läpi ja joko poissuljettu tai pidetty listalla, Tyynelä sanoo.

Tyynelä ei paljasta, pidetäänkö jotain näistä henkilöistä tälläkin hetkellä potentiaalisena epäiltynä. Hän kommentoi asiaa ylipäätään salamyhkäisesti.

Läpimurtoa ei tutkinnassa kuitenkaan saavutettu ennen tutkintavastuun siirtymistä.

– Ei ole (ketään) sellaisessa roolissa, että siitä voisi puhua julkisesti, Tyynelä sanoo.

– Asiat on kesken ja asioita selvitellään, hän jatkaa.

Runsaasti vihjeitä

Millaisia poliisin saamat vihjeet sitten ovat? Monenlaisia, luonnehtii Tyynelä.

Vihjeitä on tullut paitsi tapahtumayöltä, myös menneisyydestä.

– On sen suuntaista, että joku mies on ollut jossain pusikossa mustissa vaatteissa – tai että vuosi sitten tai jopa lapsuudessa on ollut joku erikoinen hahmo, joka asuu vielä alueella, Tyynelä kertoo.

– Osa henkilöistä on mainittu nimeltä. Selvitettävissä olevien osalta katsomme, mitä historiasta löytyy tai onko henkilöllä historiaa. Jos sieltä paljastuu jotain, niin totta kai se kiinnostaa poliisia.

Poliisi on siis jo lähestynyt tällaisia kiinnostavia henkilöitä.

Rikoskomisarion mukaan reaktiot yllättäviin yhteydenottoihin ovat olleet monenkirjavia.

– Kyllä ne ovat olleet vähän laidasta laitaan, Tyynelä sanoo.

Vihjeitä kaivataan yhä

Kaiken kaikkiaan poliisi on kuullut esitutkinnan aikana useita kymmeniä ihmisiä. Joukko on suuri, sillä asiaan liittyen on puhutettu Myyrmäentie 6:ssa sekä lähitaloissa asuvia ihmisiä.

Tutkinnassa on selvitelty myös henkirikoksen uhriksi joutuneen 24-vuotiaan naisen yksityiselämää. Sieltä ei löytynyt mitään, mikä antaisi selityksen tapahtuneelle.

Poliisi kannustaa kertomaan hyvistä vihjeistä edelleen.

– Vihjeet ovat aina tervetulleita. Kyllä tässä on sellainen väkivallanteko kyseessä, että jos tekijä ei ole täysin paatunut, siitä on varmaan jotain traumoja jäänyt. Kyllä aina joku kertoo jollekin jotain.

– Jos tällaisia tulee ilmi, niin ehdottomasti ja erittäin mielellämme otetaan kaikki vastaan, Tyynelä sanoo.

Tekijästä on kerrottu julkisuuteen vain vähän. Tiedossa on, että henkilö oli väkivallanteon aikaan pukeutunut tummiin vaatteisiin ja että hän on noin 170-180 senttiä pitkä.

Aiemmin teosta on epäilty kahta miestä, mutta teoriassa on mahdollista, että henkilö voisi olla myös nainen.

Aiempien epäiltyjen ei uskota liittyvän tapaukseen mitenkään. Mahdollisuus on suljettu tutkinnassa pois käytännössä kokonaan.