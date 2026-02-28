Espoon Kauklahdessa tapahtui helmikuussa 2013 erityisen julma kaksoismurha. Se on vain yksi esimerkki erityisen raa'asta ja julmasta murhasta.

Rikospaikka-ohjelman Murharyhmässä keskusteltiin juuri murhista, joissa on eroja, vaikka ne ovatkin henkirikoksina vakavimpia mahdollisia.

Kokeneet rikosylikomisariot Tero Haapala, Ari Soronen ja Jari Kinnunen korostivat, että erityisesti puolustuskyvyttömiin uhreihin, kuten lapsiin tai liikuntarajoitteisiin kohdistuvat teot ovat poikkeuksellisen raakoja. Myös kiduttamalla tehdyt surmat ja tapaukset, joissa uhrit joutuvat kokemaan pitkää kärsimystä, nousivat esiin.

– Erityisesti tämän raakuuden ja julmuuden kohdalla on erilaisia eroja. Toisessa tapauksessa kuolema pitkittyy, niin onhan se sitten raakaa ja samanaikaisesti julmaa, sanoo rikosylikomisario (evp.) Ari Soronen.

Keskustelussa nousi esiin myös tapauksia, joissa lapset ovat joutuneet todistamaan vanhempiensa surmaa tai uhri on ollut täysin puolustuskyvytön, esimerkiksi sidottuna pyörätuoliin. Näissä tilanteissa kärsimys ulottuu laajalle myös uhrien läheisiin.

– Monta kertaa mediassa tunnistetaan tämä tekijä ja unohdetaan kokonaan uhrit ja ne läheiset, joille tämä kärsimys on lopun ikäinen, muistuttaa rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala.

Sotii oikeustajua vastaan

Murhasta tuomitaan aina elinkautinen vankeusrangaistus. Keskimäärin se kestää Suomessa 14-15 vuotta.

Kokeneet poliisit peräsivät mahdollisuutta kovempiin rangaistuksiin erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa, kuten monen uhrin surmissa tai lapsiin kohdistuvissa rikoksissa.

– Meillä voisi olla Saksa–Ranska-tyyppinen järjestelmä, jossa poikkeustapauksissa tuomio olisi 25–30 vuotta, toteaa rikosylikomisario Jari Kinnunen.

Kinnusen mukaan Suomessa ei tällä hetkellä ole lainsäädännössä mahdollisuutta erotella erityisen poikkeuksellisia tapauksia ankarammin rangaistavin pykälin, vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei pitäisi tätä ongelmallisena.

– Murhaat kaksi tai kolme henkilöä, niin tuomio on sama kuin yhdestä henkilöstä. Kyllä tämä oikeustajua vastaan sotii, Soronen sanoo.

Vapautumiskäytännöt ja riskit

Murharyhmä nosti esiin myös vapautumiskäytäntöjen ongelmat. Elinkautisesta vapautuminen edellyttää hovioikeuden päätöstä, mutta käytännössä rangaistuksen suorittaminen mallikkaasti voi johtaa vapautumiseen, vaikka teko olisi ollut poikkeuksellisen julma.

– Monta kertaa, jos on hyvin suorittanut rangaistusaikansa, niin teolla ei ole siinä vapautumisvaiheessa enää hirveästi merkitystä. Mutta meillä on esimerkkejä siitä, miten henkilö syyllistyykin uuteen väkivaltarikokseen, Haapala kertoo.

Keskustelijat toivoivat, että erityisen vaarallisten tekijöiden kohdalla vapauttamisharkintaa voitaisiin jatkaa jopa 25–30 vuoden ajan, jotta yhteiskuntaa suojeltaisiin paremmin.

Vaikka henkirikosten määrä on laskenut Suomessa, tekojen sisältö on raaistunut. Huumeiden ja päihteiden rooli ovat siinä merkittävä tekijä.

– Huumeet ja päihteet ovat sellainen asia, jotka tuottavat meille näitä raakoja tekoja, Haapala sanoo.

Murharyhmän mukaan oikeusjärjestelmän tulisi paremmin huomioida erityisen julmat ja poikkeukselliset tapaukset sekä uhrien näkökulma, jotta oikeustaju säilyisi ja yhteiskunnan turvallisuus parantuisi.

Katso koko Murharyhmän keskustelu yllä olevalta videolta.

