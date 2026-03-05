Puolalainen pankkiautomaattinen räjäytysliiga iski kolme kertaa reiluun puoleen vuoteen. Vain viimeisellä kerralla rahat saatiin takaisin.
Puolasta Suomeen matkustanut kolmikko teki kolme räjäytysiskua reilun puolen vuoden sisällä. Vain viimeisen teon yhteydessä poliisi onnistui palauttamaan anastetut varat.
Ensimmäinen pankkiautomaatin räjäytys tehtiin Vaasassa lokakuussa 2024. Tuolloin kolmen tekijän ryhmä onnistui saamaan saaliikseen yli 93 000 euroa.
Noin kuukautta myöhemmin, marraskuussa 2024, samainen ryhmä iski Eurassa samalla toimintatavalla. Tällä kertaa tekijät veivät lähes 53 000 euroa.
Lue myös: Bussikuskilta varastettiin polttoainekortti – näin sillä tankattiin 80 000 eurolla bensaa
Huhtikuussa 2025 kolmikko toteutti kolmannen iskunsa, jälleen Eurassa ja samalla kaavalla. Saaliiksi he saivat 44 000 euroa, jotka poliisi kuitenkin onnistui sittemmin palauttamaan.
Kaksi tekijöistä tuomittiin kahden vuoden ja kolmen kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kolmas sai kahden vuoden ja yhden kuukauden ehdottoman tuomion.