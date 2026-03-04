Viisi perhekuntaa on tarvinnut hyvinvointialueen tarjoamaa tilapäismajoitusta.

Vantaan Pähkinärinteen tiistaisessa tulipalossa tuhoutuneen kerrostalon asukkaista viisi perhekuntaa on tarvinnut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarjoamaa tilapäismajoitusta.

– Suurin osa pystyi järjestämään majoitusta esimerkiksi sukulaistensa tai ystäviensä kautta, kertoo Henna Niskanen sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtäväaluepäällikkö Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta.

Poliisi epäilee palon olleen tahallaan sytytetty. Poliisi epäilee sytyttäjäksi kerrostalon asukasta. Kantasuomalaista miestä epäillään viidestä murhasta ja törkeästä tuhotyöstä.

Palossa kuoli viisi ihmistä, joiden kerrotaan olevan saman perheen jäseniä. Lisäksi perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.

Asunto oli viisikerroksinen kerrostalo Vantaan Pähkinärinteessä, jossa oli 30 asuntoa.

Kyseessä oli Vantaan kaupungin VAV-yhtymän kerrostalo.

Kerrostalo vaurioitui pahoin.Lehtikuva

"Oli järkyttyneitä ihmisiä"

Niskanen kertoo, että tiistai oli sosiaali- ja kriisipäivyksessä hyvin kiireinen aamusta pitkään iltaan asti.

– Perustimme kriisikeskuksen nuorisotalolle, jonne ihmiset osasivat tulla. He saivat siellä apua ja tukea. Tukea on tarjottu myös puhelimitse. Kontaktoimme myös itse asiaan liittyviä henkilöitä, Niskanen kertoo.

Niskanen kertoo, että ihmisten tukitarpeet ovat olleet erilaisia.

– Oli (tulipalosta) järkyttyneitä ihmisiä.

Kyseinen kerrostalo tulee olemaan asuinkelvoton varmasti pidemmän aikaa, eikä Niskanen osaa arvioida sitä, kuinka kauan tilapäismajoitusta tullaan tarvitsemaan.

Niskanen kiittää viranomaisyhteistyön sujumista sekä yhteistyötä Pähkinärinteen tapauksessa.

– Taloon ei varmankaan lähiaikoina pääse palaamaan. Järjestämme VAV:n kanssa yhteisen tilaisuuden, jossa käydään läpi tilannetta.