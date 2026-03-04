Vantaan teosta epäiltyä aiotaan esittää vangittavaksi. Miestä epäillään vakavista rikoksista. Porraskäytävästä löytyi palon aikana viisi vainajaa.
Poliisi kertoo uutta tietoa Vantaalla Pähkinärinteessä tiistaina tapahtuneesta rajusta tulipalosta.
Poliisin mukaan tässä vaiheessa tapahtunutta tutkitaan nimikkeillä useampi murha, useampi murhan yritys sekä törkeä tuhotyö.
– Nimikkeiden lukumääriä, sekä asiassa esille tulevia muita rikosnimikkeitä tullaan tarkastelemaan ja uudelleen arvioimaan säännöllisesti tutkinnan edetessä, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Rentola.
Kuulustelut alkaneet
Esitutkinnassa on nyt tehty ensimmäisiä kuulusteluja. Poliisin mukaan kuulustelujen perusteella saatu tieto tukee poliisin käsitystä, että kyse oli tahallisesta teosta.
Tahallisuutta tukee poliisin mukaan myös palopaikalla suoritettu tutkinta.
Poliisi arvioi, että esitutkinta jatkuu kuukausia, ja sen aikana tehdään yhteistyötä usean viranomaisen kanssa.
– Epäiltyä on nyt kuulusteltu yhden kerran ja hänen kuulustelujaan jatketaan. Epäiltyä tullaan esittämään vangittavaksi todennäköisesti perjantaina, rikoskomisario Rentola jatkaa.
Näin tilanne eteni
Teosta epäilty kantasuomalainen 71-vuotias mies ilmoittautui itse poliisille noin seitsemän aikaan aamulla. Hän myös myönsi sytyttäneensä palon.
Lehtikuva
Porraskäytävästä löytyi viisi vainajaa noin puoli seitsemän aikaan aamulla, eli alle tunnin kuluttua hälytyksestä. Kaikki uhrit löytyivät kerrostalon rappukäytävästä, ei asunnosta.
Kaikki kuolleet olivat saman perheen jäseniä.
Kuolleet ovat poliisin mukaan kaksi 30–40-vuotiasta aikuista sekä heidän kolme lastaan, jotka olivat 3-, 6- ja 8-vuotiaita. Lisäksi perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.