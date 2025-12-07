Odottavan äidin visiitti vaatekaupassa sai shokeeraavan käänteen Brasiliassa.
Recifen kaupungissa koettiin torstaina pelonsekaisia tunteita.
Raskaana oleva nainen oli päättänyt suunnistaa tekemään viime hetken vaateostoksia tulevalle lapselleen.
Valvontakameran kuva näyttää, kuinka nainen alkaa yhtäkkiä pitelemään vatsaansa tuskaisen näköisenä. Liikkeen työntekijät saapuvat nopeasti hänen luokseen ja auttavat naisen lattialle makaamaan.
Synnytys käynnistyy kaupan lattialla henkilökunnan avustuksella. Hetkeä myöhemmin vauvan pää tulee jo esiin ja varsin poikkeuksellinen synnytys onnistuu hyvin.
Lopulta myös ensihoitajat saapuvat paikalle varmistamaan sekä vauvan että äidin hyvinvoinnin.
Nainen kertoi paikallisille tiedotusvälineille, että hän tunsi ensimmäisen supistuksen vasta astuttuaan kauppaan.
