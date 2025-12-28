Mahdollisuus siihen, että kohdunulkoinen raskaus päättyy elävän vauvan syntymiseen, on reilusti alle yksi miljoonasta.

Kalifornialainen Suze Lopez, 41, koki todellisen yllätyksen elokuussa, kun isoksi kasvaneen munasarjakystan takaa löytyikin elävä vauva hätäleikkauksessa, kertoo The Guardian.

Lopez oli kärsinyt sekundäärisestä lapsettomuudesta 17 vuoden ajan ennen kuopuksensa syntymää. Perheeseen oli syntynyt yksi lapsi, mutta toista ei kuulunut ennen kuin kohdunulkoinen raskaus päättyi terveen vauvan syntymiseen.

Lääkärit olivat kuukausien ajan seuranneet Lopezin terveyden tilaa munasarjassa kasvaneen kystan vuoksi.

Kymmenen kiloiseksi kasvanut kysta aiheutti lopulta niin paljon kipua ja painetta vatsan alueelle, että Lopez lähti selvittämään mahdollisuutta poistoleikkaukseen.

Lopezilta oli jo poistettu toinen munasarja ja kysta aiemmin, sillä hän oli kärsinyt kystista 20-vuotiaasta asti.

Positiivinen raskaustesti, tyhjä kohtu

Leikkausta edeltävissä rutiinitutkimuksissa Lopezin verikokeista paljastui, että hän on raskaana.

Suuren munasarjakystan vuoksi tulosta pidettiin kuitenkin epävarmana. Lääkäreiden mukaan positiivinen raskaustesti olisi voinut kieliä myös munasarjasyövästä.

Totuus paljastui muutamia päiviä myöhemmin, kun Lopez joutui sairaalaan kovien vatsakipujen ja vaarallisen korkean verenpaineen vuoksi.

Tutkimuksissa lääkärit havaitsivat, ettei Lopezin kohdussa ollut vauvaa, mutta vatsaontelossa oli.

Vauva syntyi samana päivänä leikkauksessa, jossa myös munasarjakysta poistettiin.

Vaikka Lopez menetti leikkauksessa paljon verta ja vauva vietti kaksi viikkoa vastasyntyneiden teho-osastolla, selvisivät sekä äiti että lapsi hyvin harvinaisesta tilanteesta hengissä ja terveinä.

CBS Newsin haastattelema los angelesilaisen sairaalan synnytysosaston johtava lääkäri John Ozimek kertoo, että kohdunulkoiset raskaudet, jotka jatkuvat täysiaikaisiksi ovat paljon harvinaisempia kuin yksi miljoonasta.

Lähteet: The Guardian, CBS News