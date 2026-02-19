Kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan, jonka seurauksena lava-auto lensi rakennuksen seinästä sisään Yhdysvalloissa. Katso hetki videolta yltä!
Tigardin kaupungissa Yhdysvaltojen Oregonissa nukkuva perhe heräsi viime viikon perjantaina aamuyöllä kovaan pamaukseen. Selvisi, että lava-auto oli lentänyt heidän kotinsa seinästä sisään.
33-vuotias miehen epäillään törmänneen tien sivussa olleeseen hiekkakumpuun, jonka seurauksena hänen kuljettamansa auto nousi poliisin arvion mukaan kolmen metrin korkeuteen ja lensi kovalla vauhdilla kotitalon seinään. Asiasta kertoo paikallinen poliisi tiedotteessa.
Kuski ja kyydissä ollut henkilö olivat jumissa autossa, kun poliisi saapui paikalle ja heidät toimitettiin sairaalahoitoon. Asunnossa olleet eivät loukkaantuneet tilanteessa.
Kuskia epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja yleisvaaran tuottamuksesta.