Bremenissä sijaitsevan sairaalan ensiavun ovelle ilmestyi loukkaantunut merimetso. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AP.

Saksalaisessa sairaalassa hieraistiin menneenä sunnuntaina silmiä. Pohjoissaksalaisen sairaalan päivystyksen ovelle ilmestyi merimetso, jonka nokkaan oli tarkertunut kalastuskoukku.

Links der Weser -sairaalan henkilökunta kutsui apuun pelastuslaitoksen, ja yhteisvoimin sairaalan ja pelastuslaitoksen väki onnistuivat irrottamaan koukun ja hoitamaan linnun nokkaan syntyneen haavan.

Lopuksi potilas vapautettiin takaisin luontoon sairaalan lähellä.

– Kun loukkaantunut merimetso lähestyy ihmistä, eläin on yleensä äärimmäisessä hädässä ja on menettänyt luonnollisen arkuutensa, pelastuslaitoksen tiedotteessa todetaan.

Pelastuslaitoksen mukaan koukku olisi voinut aiheuttaa tulehduksia ja kipua eläimelle.

Pahimmillaan nokkaan tarttunut vierasesine olisi voinut johtaa linnun nääntymiskuolemaan.

