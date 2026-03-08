Liiketoiminta ja kehitys

Israelissa hälytyssireenit varoittivat Iranin ilmaiskuista useissa kaupungeissa, mutta henkilövahingoista ei ole toistaiseksi raportoitu. Israelin asevoimat sanoi yöllä useaan otteeseen, että se oli havainnut Iranista Israelia kohti matkaavia ohjuksia.

Israelin asevoimat kertoi sunnuntaina hieman ennen aamuseitsemää, että se on aloittanut uuden ilmaiskujen sarjan kohteisiin ympäri Irania.

Valtiontelevision mukaan iskut vahingoittivat neljää öljyvarastoa ja öljytuotteiden kuljetuskeskusta Teheranissa ja yhtä Alborzissa. Median mukaan iskujen sytyttämät tulipalot on saatu hallintaan.

Yhdysvallat ja Israel ovat yöllä iskeneet viiteen öljylaitokseen Iranissa, kertoo Iranin valtiontelevisio. Median mukaan iskuissa sai surmansa neljä ihmistä.

Haavoittuneita Persianlahdella

Uutiskanava CNN kertoo, että Persianlahden alueen maat ovat ilmoittaneet aamulla uudesta drooni- ja ohjusiskujen aallosta alueella.

Bahrainissa ohjusromu on haavoittanut kolmea ihmistä ja vaurioittanut yliopistorakennusta, kertoo Bahrainin sisäministeriö. Sisäministeriön mukaan kyseessä on Iranin hyökkäys.

Kuwaitin sisäministeriö kertoi aamulla kahden sotilaan kuolleen varhain sunnuntaina, muttei tarkentanut, saivatko he surmansa lentoasemalle kohdistuneessa iskussa.

Kuwaitin asevoimat kertoi yön aikana X-viestipalvelussa torjuvansa useita drooni- ja ohjushyökkäyksiä maan ilmatilassa.

Saudi-Arabian puolustusministeriö taas sanoi torjuneensa useita ohjuksia ja drooneja sunnuntain vastaisena yönä.

Presidentti: Iranin pakko vastata

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi sunnuntaina, että Iran on pakotettu vastaamaan, jos sen naapurimaa hyökkää tai pyrkii tunkeutumaan maahan. Iranin valtiontelevisiossa puhuneen Pezeshkianin mukaan vastaus ei tarkoittaisi halua vahingoittaa hyökkäävän maan kansaa.