CNN:n toimittaja raportoi öljyn tahraamasta vesisateesta Teheranissa.
Yhdysvallat ja Israel ovat yöllä iskeneet viiteen öljylaitokseen Iranissa, kertoo Iranin valtiontelevisio. Median mukaan iskuissa sai surmansa neljä ihmistä.
Valtiontelevision mukaan iskut vahingoittivat neljää öljyvarastoa ja öljytuotteiden kuljetuskeskusta Teheranissa ja yhtä Alborzissa. Median mukaan iskujen sytyttämät tulipalot on saatu hallintaan.
Israelin asevoimien mukaan sen Iranin polttoainevarastoihin tekemä hyökkäys on aiheuttanut merkittävää vahinkoa Iranin sotilaalliselle infrastruktuurille.
Teheranissa on satanut öljyn värjäämää vettä, raportoi uutiskanava CNN:n toimittaja paikan päältä.
Israelin asevoimat kertoi sunnuntaina hieman ennen aamuseitsemää, että se on aloittanut uuden ilmaiskujen sarjan kohteisiin ympäri Irania.
Israelissa hälytyssireenit varoittivat Iranin ilmaiskuista useissa kaupungeissa, mutta henkilövahingoista ei ole toistaiseksi raportoitu. Israelin asevoimat sanoi yöllä useaan otteeseen, että se oli havainnut Iranista Israelia kohti matkaavia ohjuksia.