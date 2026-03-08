Norjan poliisi kertoo lisänneensä turvatoimia Yhdysvaltain suurlähetystön portilla tapahtuneen räjähdyksen johdosta.
Norjan poliisin mukaan räjähdys Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla Oslossa saattaa olla "tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta johtuva tahallinen isku".
Norjan poliisilla ei ole tällä hetkellä epäiltyjä tiedossa, mutta yhtä tai useampaa mahdollista tekijää selvitetään. Poliisin mukaan tällä hetkellä selvitetään useita eri vaihtoehtoja.
– On luonnollista nähdä tämä (räjähdys) nykyisen turvallisuustilanteen kontekstissa ja että tämä voi olla tarkoituksellisesti Yhdysvaltain suurlähetystöä kohtaan suunnattu hyökkäys, poliisin tiedottaja Frode Larsen kertoi lehdistötilaisuudessa.
Lue myös: USA:n Oslon-suurlähetystön portilla räjähdys
Samalla turvatoimia Oslossa on lisätty ja poliisin läsnäoloa suurlähetystön läheisyydessä vahvistettu. Poliisi kertoo myös vahvistavansa eri yhteisöjä koskevia turvatoimia Norjassa.
Poliisin mukaan Norjan uhkataso pysyy ennallaan.
Norjan poliisi on jo aiemmin kertonut, että kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä ja aineelliset vahingot olivat vähäisiä.
Poliisi kertoo tekevänsä läheistä yhteistyötä suurlähetystön kanssa.