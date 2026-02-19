Työkavereidensa myrkyttämisestä epäilty nainen on vapaalla jalalla.
Ruotsissa on viime kuukaudet puitu ja selvitetty epäillyn myrkkyhoitajan tekosia. Yleisradio SVT:n mukaan Uppsalan yliopistosairaalassa työskennellyt nainen on irtisanottu työstään.
Hän on ollut aiemmin myös viranomaisten hallussa, mutta päästettiin sittemmin vapaalle jalalle.
Naisen epäillään myrkyttäneen työpaikallaan neljä työkaveriaan. Tapauksista ensimmäinen tapahtui sairaalan osastolla lokakuun loppupuolella. Tuolloin eräs sairaanhoitaja sairastui kesken työvuoronsa.
Hän kärsi muun muassa "kuumista aalloista", vapinasta, korkeasta verenpaineesta. Hänen kerrottiin saaneen myös rytmihäiriön.
Yhdeksän seuraavan päivän aikana kolme muuta samalla osastolla työskentelevää sai vastaavia oireita.
SVT:n on nähnyt Ruotsin työympäristöviraston raportin, jossa kerrotaan sairastuneiden veren kaliumpitoisuuden olleen "kriittisen matala".
"Raukkamainen päätös"
Sairastuneet olivat saaneet niin voimakkaita oireita, että he olivat tarvinneet tehohoitoa. Poliisit kuulustelivat oireita saaneita heidän päästyään pois sairaalahoidosta.