Kärsivällisyys palkitaan. Vanhan viisauden sai todistaa Uuden-Seelannin poliisi sen jälkeen, kun Fabergé-munakorun nielaissut mies pullautti harvinaisuuden ulos peräpäästään. Kansainvälistä huomiota niittäneen varkauden tuoreimmasta käänteestä uutisoi muun muassa The Guardian.
Mies iski hiljattain Uudessa-Seelannissa sijaitsevaan koruliikkeeseen, ja hävitti yli 16 000 euron arvoisen Fabergé-munariipuksen nielaisemalla sen. Poliisi kutsuttiin Partridge Jewellers -liikkeeseen Aucklandin keskustassa viikko sitten perjantaina iltapäivällä.
Mies pidätettiin vain minuutteja rikoksen jälkeen.
Tarina sai onnellisen lopun, kun koru poistui lopulta luonnollista kautta poliisin herkeämättömässä valvonnassa olleen 32-vuotiaan epäillyn sisältä.
Munan ulostuloon kului rikoshetkestä kuusi päivää. Poliisin mukaan poistumaa ei tarvinnut jouduttaa millään lääketieteellisellä menetelmällä.
Poliisi julkaisi kansainväliseen levitykseen kuvan miehen sisältä poistuneesta korusta.