Johanna Matintalo ja Jasmi Joensuu ovat hiihtäneet parhaina suomalaisnaisina jaetulle kahdeksannelle sijalle Lahden maailmancupin 10 kilometrillä.

Matintalo ja Joensuu hiihtivät läpi kisan käytännössä tasatahtia. He taipuivat maalissa 29,3 sekunnilla voittajalle Frida Karlssonille.



Kerttu Niskanen jäi perinteisen hiihtotavan kisassa sijalle 22. Lahden yleisön hyvästellyt Krista Pärmäkoski oli 28:s. Uransa tähän kauteen päättävä Pärmäkoski koki hiihtäneensä nykytasonsa mukaisesti.

– Yritin välillä laittaa (reitin varrella) hymyn huulille. Maaliviivan ylitettyä kun lähdin kävelemään, niin kyllähän se haikea fiilis oli. Nyt on ihan ok. Kiva oli hiihtää ja hyvin oli yleisö löytänyt paikalle, Pärmäkoski tunnelmoi MTV Urheilun haastattelussa.

– Kuntotasoon nähden olen ihan tyytyväinen. Tässä varmasti menee se kuntotaso. Sijoituksellisesti kaukana, mutta jos oli minuutti keulaan, niin se on minulle ihan hyvä hiihto jo, Pärmäkoski jatkoi.

Ruotsi otti naisten kisassa kaksoisvoiton. Linn Svahn oli toinen ja Yhdysvaltain Jessie Diggins kolmas.