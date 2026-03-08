SM-liigan runkosarjan loppusuoralle häikäisevästi kakkossijalta kurvaava SaiPa on luonut Raimo Helmisen alaisuudessa luomukiekon illuusion, joka perustuu teräksiseen pelikirjaan. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi vertaa Helmisen teesejä SM-liigan kaikkien aikojen menestyneimpään valmentajaan Hannu Jortikkaan.

SaiPa voitti lauantaina Pelicansin Kisapuistossa 4–2. Samalla KooKoo hävisi kotipelinsä HIFK:lle. Lappeenrantalaisilla on nyt kolmen pisteen etumatka kakkossijalla. Kaakon seuroilla on kummallakin kolme ottelua jäljellä. Jopa runkosarjan voitto on etenkin SaiPalla vielä haarukassa, mutta Tapparalla on rästipelin myötä oma etunsa.

MTV Urheilun Karri Kivi on pudotuspelien kynnyksellä todella vaikuttunut SaiPan tekemisestä. Hän vertaa Helmistä juhlavasti Hannu Jortikkaan.

– Helmisen SaiPa on pelikirjajoukkue parhaimmillaan. Pelikirjan ideahan on se, että kaikki tietävät, että mitä tehdään. Kaikkien pelikirjojen isä oli Hannu Jortikka. Tässä on se sama kuin niissä hänen mestaruuksissaan: kaikki tiesivät tarkalleen. Se ei ole sattumaa, että tästä tulee Jortikka mieleen, Kivi paaluttaa.

SaiPan otteita seuratessa mielikuvaksi saattaa muodostua jonkinlainen luomun ja yksilönvapauden merkittävä rooli. Tästä ei Kiven mielestä ole kuitenkaan yksiselitteisesti kysymys. Luomulätkä on sovittujen asioiden ja selkäytimestä toteutettavien asioiden tuottama illuusio.

– Joukkue pelaa aina samalla tavalla. SaiPan peli perustuu siihen jatkuvaan liikkeeseen. Sillä tavalla kaukalossa pystyy paikkaamaan mahdollisen virheen. Raipe tietää jääkiekkolegendana, että se on pelaajan pelattava sitä peliä. Se ei voi olla niin, että siellä täytyy mietiskellä. Siksi se pelikirja on viilattu niin tunnistettavaksi.

Lisäksi SaiPa on ottanut Helmisen alaisuudessa tavaksi muokata omaa pelaamistaan vastustajien mukaan. Tämä säästää verkkaisempia joukkueita vastaan energioita.

– Jos ei ole ihan liikkuvin kärkijengi vastassa, niin SaiPa käyttää fiksusti myös esimerkiksi ränniavausta. Se on fiksumpaa, kun hyökkääjälle jää aikaa ottaa kiekko haltuun.

Poikkeusyksilöt

Itse pallopelin toteuttamisen lisäksi Helmisen peluutusvalinnat ovat menneet nappiin. Kohtuullisen vähillä loukkaantumisilla päässyt nippu pelaa todella tasaisesti.

Joukkueen seitsemän ydinpuolustajan peliajat osuvat kaikki 15–20 minuutin haarukkaan. Vain pistekärki Teemu Kivihalmeen minuutit nousevat keskiarvolla yli kahdenkymmenen.

Hyökkäyksessä tilanne on sama. Edes supervireinen ykköskenttä Henri Nikkanen–Otto Kivenmäki–Maxime Fortier ei rohmua yli 20 minuutin aikoja.

– Peluutus on tasaista. Olen itse koutsina joskus jumittunut ajatukseen, että kärjen pitää painaa isoja minuutteja. Helmisellä on myös levon ja harjoittelun suhde mennyt aivan nappiin, kun joukkue on pysynyt niin terveenä, Kivi pohtii.

SaiPa rikkoi lauantaina yhden kauden piste-ennätyksensä, kun se nousi 109 pojoon. Joukkueessa on rikottu kauden aikana myös useampi henkilökohtainen seuraennätys. Kanadalaistähti Fortier laittoi jo aiemmin kausikohtaisen piste-ennätyksen uusiksi ja Pelicansia vastaan hän nousi jakamaan maaliennätystä (29).

Jo mainittu ykkösketju Nikkanen–Kivenmäki–Fortier on takonut kaikkiaan 173 tehopistettä. Kivenmäellä on 53, Nikkasella 54 ja Fortierilla jo 66 pistettä.

– Yksilöt ovat päässeet aivan poikkeuksellisella tavalla esille. Joukkueessa on näiden kärkimiesten lisäksi melkein järjestäen pelaajia, jotka ovat ottaneet askelia eteenpäin urallaan.

Kivi ei malta olla mainitsematta myös SaiPan väkeviä tilastoja. Sitä vastaan on lauottu kolmanneksi vähiten. Toisaalta se on laukonut neljänneksi eniten. Erityistä laatua on kuitenkin keltapaitojen vierassaldo. 28 vieraspelistään remmi on hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kuusi ottelua. SaiPa on jo varmuudella kuluvan kauden paras vierasjoukkue.

Helmisen kahdessa vuodessa luoma SaiPa-identiteetti hakee Kiven mielestä vertaistaan. Valmentaja on onnistunut luomaan SM-liigan surkimuksesta viheltävän höyryjunan.

– Tämä kaksi vuotta on aivan sensaatio, Kivi päättää selvästi vaikuttuneena.

SaiPan kausi jatkuu keskiviikkona Lahdessa.