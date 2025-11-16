



Synnytyksen jälkeisestä ajasta liikkuu paljon väärää tietoa – "Ei oikeasti auta" 0:58 Katso video: 40 päivää lepoa synnyttäneelle äidille – somalialaisesta tavasta oppia myös Suomeen? Julkaistu 16.11.2025 11:12 Nelli Hyttinen nelli.hyttinen@mtv.fi Suuri osa synnyttäneistä kokee, ettei ole saanut tarpeeksi tukea synnytyksen jälkeiseen kuntoutumiseen julkisesta terveydenhuollosta. Peräti 84 prosenttia synnyttäneistä kertoo, ettei ole saanut riittävästi tukea julkisesta terveydenhuollosta synnytyksen jälkeiseen palautumiseen. Luku käy ilmi Palaudu synnytyksestä -podcastin teettämästä kyselystä, johon vastasi kaikkiaan 1 700 äitiä. – Tosi moni on hirmu epävarma siitä, miten voi lähteä liikuttamaan kehoa, koska sillä on merkitystä palautumisen kannalta, kertoi äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutti Tuuli Luhtalampi Huomenta Suomessa marraskuussa. Lue myös: Kuinka kauan toipuminen raskaudesta ja synnytyksestä oikeasti kestää? Siinä missä äitiysneuvolassa odottajasta huolehditaan läpi raskauden, siirtyy huomio synnytyksen jälkeen neuvoloissa vastasyntyneeseen.





–

Voi olla, että jälkitarkastus, joka on noin 6–8 viikon jälkeen synnytyksestä, on ainoa kontakti, jossa äitiä huomioidaan.

– Siellä saatetaan todeta, että voit tehdä, mikä hyvältä tuntuu, mutta se ei ole pätevä ohje, koska meitä on niin erilaisia ja joku on tottunut treenaamaan veren maku suussa, Luhtalampi huomauttaa.

Mikäli synnytyksen jälkeen lähdetään rehkimään liikaa, voi se pahentaa synnytyksen jälkeisiä vaivoja, kuten vatsalihasten erkaumaa tai virtsankarkailua ja muita lantionpohjanongelmia.

Lantionpohjanjumppa ja kävely eivät yksin riitä

Luhtalammen mukaan synnytyksen jälkeisestä ajasta liikkuukin paljon väärää tietoa.

– Esimerkiksi siitä, että suoria vatsalihaksia ei saisi treenata. On totta, että vatsarutistukset ja lankut eivät monille ole toimivia heti alussa, mutta sitten saatetaan jäädä pelkkiin lantionpohjanjumppiin ja kävelylenkkeihin.

– Se ei oikeasti auta, painottaa Luhtalampi.

Myös keskivartalon vahvistaminen raskauden ja synnytyksen myötä tapahtuneiden suurten muutosten jälkeen olisi tärkeää.

– Se vaatii vahvistamista ja syvän tuen löytämistä ja voi olla, ettei niitä syviä lihaksia ole treenannut koskaan ennen raskauksia ja synnytystä, jolloin ei välttämättä tunnista, mitä pitäisi tehdä.

– Silloin on riski, että tulee lantionpohjan oireita ja keskivartalon erkaumia enemmän.

Katso koko keskustelu: Synnyttäneiden naisten tukeminen Suomessa puutteellista

10:17 Äiti Fardus Hassan ja äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutti Tuuli Luhtalampi keskustelivat äitien tukemisesta Huomenta Suomessa.