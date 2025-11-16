Suuri osa synnyttäneistä kokee, ettei ole saanut tarpeeksi tukea synnytyksen jälkeiseen kuntoutumiseen julkisesta terveydenhuollosta.
Peräti 84 prosenttia synnyttäneistä kertoo, ettei ole saanut riittävästi tukea julkisesta terveydenhuollosta synnytyksen jälkeiseen palautumiseen.
Luku käy ilmi Palaudu synnytyksestä -podcastin teettämästä kyselystä, johon vastasi kaikkiaan 1 700 äitiä.
– Tosi moni on hirmu epävarma siitä, miten voi lähteä liikuttamaan kehoa, koska sillä on merkitystä palautumisen kannalta, kertoi äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutti Tuuli Luhtalampi Huomenta Suomessa marraskuussa.
Siinä missä äitiysneuvolassa odottajasta huolehditaan läpi raskauden, siirtyy huomio synnytyksen jälkeen neuvoloissa vastasyntyneeseen.