Europarlamentaarikko Mika Aaltolan mukaan Yhdysvallat laski väärin.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok) kirjoittaa X:ssä, että Iranin ilmasota oli veikkaus ja vedonlyönti, jossa USA ja Israel olivat laskeneet, että Iranin johdon eliminointi tuottaisi joko hallinnon vaihdoksen tai suotuisat pakotetut neuvottelut.
– Nyt yli viikko myöhemmin kumpikaan ei ole toteutunut. Sen sijaan öljy on 100 dollarissa barrelilta, Hormuzinsalmi on suljettu ja lukuisia kohteita tuhottu Persianlahden alueella.
Aaltolan mukaan Iran ei yritä voittaa sotaa, vaan selviytyä tarpeeksi kauan, jotta koalitio menettää tahtonsa jatkaa.
– 20 000 dollarin drooni, joka pakottaa käyttämään neljän miljoonan dollarin Patriot-ohjuksen, ei ole sotilaallinen epäonnistuminen. Se on vuotava liiketoimintamalli.