Erika Vikman kommentoi Emma-gaalassa Lordin poisjäännin aiheuttamaa kohua.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan Emma-gaalassa lauantaina 7. maaliskuuta. Gaala järjestetään Espoo Metro Areenalla.

Punaisella matolla nähtiin muun muassa Erika Vikman.

Suomea viisuissa 2025 edustanut Vikman esiintyi viime viikonloppuna UMK-finaalissa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Lordi voitti Euroviisut Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan. Juhlavuosi sai monet elättelemään toiveita siitä, että myös Lordi olisi nähty UMK-lähetyksessä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Vikman sanoo, että itse hän olisi ottanut Lordin mukaan esiintymään.

– Jos olisin itse saanut luoda kolmen tunnin pläjäyksen, olisin tottakai ottanut Lordin sinne. Muodostanut vaikka eeppisen numeron yhdistettynä johonkin tosi moderniin aspektiin, hän maalailee.

– Rakastan Ylen tyyppejä ja he tekevät siellä kaikkensa. Tämä ei ole sormi heitä kohtaan. Koska Lordi on the daddy, dadylle olisi aina paikka, artisti lisää.

Kurkista gaalan punaiselle matolle:

1:06:01 Suora lähetys: MTV Emma-gaalan punaisella matolla