Hämeen poliisilaitos kertoo viikonlopun aikana havaitsemistaan useista ylinopeuksista.
Hämeen poliisilaitoksen mukaan päihtyneitä kuljettajia on jäänyt viikonlopun aikana kiinni puolen kymmentä.
Epäiltyjä rattijuoppoja jäi kiinni Forssassa, Hollolassa, Janakkalassa ja Lahdessa. Suurin osa kiinnijääneistä kuljetti ajoneuvojaan huumeiden vaikutuksen alaisina. Osalla ei myöskään ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta.
Heinolassa mies kuljetti henkilöautoaan 105 kilometrin tuntivauhdilla tilapäisen nopeusrajoituksen ollessa 50 kilometriä tunnissa VT5:llä Lusissa. Toinen mies ajoi samassa paikassa 114 kilometrin tuntivauhdilla. Molempia miehiä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja heidät määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.
Hollolassa mies kuljetti henkilöautoaan 129 kilometrin tuntivauhdilla nopeusrajoituksen ollessa 80 kilometriä tunnissa Riihimäentiellä. Mies puhalsi seulonta-alkometriin reilun promillen luvut, ja häntä epäillään myös kannabiksen käytöstä.
Lahdessa mies ajoi 109 kilometrin tuntivauhdilla nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h VT12:lla. Kuljettajalle tehty huumausaineen pikatesti osoitti positiivista kannabikselle.
Janakkalassa puolestaan ajokiellossa oleva mies kuljetti huumaantuneena ajoneuvoaan 143 kilometrin tuntinopeudella nopeusrajoituksen ollessa 100 km/h.