Poliisi selvisi rajusta tilanteesta säikähdyksellä Yhdysvalloissa. Katso tilanne yltä!
Liikennepysäytys oli muuttua tragediaksi Yhdysvalloissa. Tapaus sattui Duanen kaupungin alueella New Yorkin osavaltiossa.
Poliisit olivat pysähtyneet kadun varten selvittämään liikenneasiaa kuskin kanssa, kun ulkopuolinen henkilö ajoi pysähtymättä stop-merkin läpi poliisiauton kylkeen kovalla vauhdilla.
Toinen paikalla olleista poliiseista lensi törmäyksen voimasta maahan.
– Oletko kunnossa? toinen poliiseista kysyi maahan lentäneeltä kollegaltaan heti tapahtuneen jälkeen.
– En, lähes auton yliajamaksi joutunut nainen vastasi.
Poliisi selvisi onneksi tilanteesta vahingoittumattomana. Raju kolari tallentui poliisin haalarivideolle.
Lähde: New Yorkin osavaltion poliisi / CBS/ KameraOne