Brasiliassa Minas Geraisin osavaltiossa koettiin pelottava tilanne, kun pienkone koki testilennon aikana teknisen vian vain hetki ennen lentoonlähtöä.
28. marraskuuta Para de Minasin kaupungissa tapahtuneessa tilanteessa Beechraft E90 King Air -mallin lentokone rullasi kiitoradalta teknisen vian takia viereiseen ojaan, aivan asutusalueen lähelle.
Paikallinen asukas kuvasi pelottavan tilanteen videolle. Video myös näyttää, kuinka lähelle lentokone ajautuu asutusaluetta.
Koneen uskotaan kärsineen joko jonkinlaisesta jarru- tai moottoriviasta. Kone ei noussut ilmaan onnettomuuden aikana.
Paikallisten viranomaisten mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.