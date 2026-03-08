Suomessa on saatu viikonloppuna nauttia erittäin keväisestä säästä.

Suomea hellinyt keväisen lämmin viikonloppu ei ole suinkaan itsestäänselvyys. Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että tilanne voisi olla myös aivan toisenlainen, sillä aivan Suomen itäpuolella on suorastaan hyytävät talvipakkaset.

– Luoteis-Venäjällä on 20 astetta päiväpakkasta ja 30 astetta yöpakkasta, Mäntykannas toteaa.

Mäntykannas toteaa, että on ollut pienestä kiinni etteikö rajan itäpuolella vellova kylmä ilmamassa olisi tullut myös Suomeen.

– Me olemme itseasiassa todella onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että saatiin tämä kevät, koska tämä olisi ollut seuraava vaihtoehto, toteaa Mäntykannas näyttäen samalla hyytävää sääkarttaa Luoteis-Venäjältä.

Mäntykannas kertoo, että korkeapaine on ollut Suomen kannalta sopivalla sijainnilla, eikä kylmä ilma pääse tulemaan Suomen itäpuolelta.

– Lopputuloksena on se, että meillä on tänäänkin naistenpäivän kunniaksi keväiset ja melko aurinkoiset säät – viidestä kymmeneen astetta lämmintä.

– Toinen vaihtoehto olisi 20 astetta pakkasta, sitähän me emme halua enää tänne, Mäntykannas jatkaa.

Lämmin sää jatkuu

Ensi viikolla sääkartta jatkaa hohkaamistaan punaisena Suomen kohdalla.

– Se tarkoittaa sitä, että meillä on selvästi keskimääräistä lämpöisempi viikko tulossa. Ilma virtaa meille etelämpää Euroopasta.

Kylmä ja jäinen Suomenlahti asettaa kuitenkin omia haasteitaan lämpimän ilmamassan virtaamiselle.

– Kun mannerta pitkin tulee hyvin lämmintä ilmaa ja sitten se kohtaa tuon jäisen, hyisen meren, se tarkoittaa sumuja ja pilviä.

Mäntykannas kertoo, että tilanne voi johtaa siihen, että Baltiassa on viisitoista astetta lämmintä ja samaan aikaan Suomessa vain viitisen astetta.

– Joka tapauksessa, kun aurinko ensi viikolla paistaa, niin kyllä sisämaassa on kymmenen asteen lukemia.

Mäntykankaan mukaan ensi viikolla kannattaa kuitenkin varautua siihen, että joka päivä ei ole enää yhtä aurinkoista kuin tällä viikolla.

– Välillä tulee sateita, välillä on sumupilveä. Mutta tämä tietää sitä, että lumet häviävät alta aikayksikön. Tästä kun mennään viikko eteenpäin, niin tuskin on enää yhtään lunta etelässä.