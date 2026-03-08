Hanad Hassan eli Dosdela oli mukana viime syksynä Pirunpelissä ja nyt Myyrässä.
Mediapersoona ja tubettaja Hanad Hassan, joka tunnetaan myös nimellä Dosdela, on mukana Myyrä-ohjelmassa kilpailijana.
Hanad tähditti viime syksynä Maikkarin uutuusohjelmaa, Pirunpeliä.
– Minulla meni molemmissa pää kipeäksi ja oli aikamoista rulianssia molemmat. Sinänsä aika samanlaisia molemmat, mutta samaan aikaan… en tiedä. Jostain syystä minua pyydetään näihin psykologisiin ohjelmiin ja jostain syystä menen niihin, Hanad naureskeli.
Yllä olevalla videolla Hanad kertoo, oliko siitä hyötyä, kun hänellä oli kokemusta psykologisesta ohjelmasta.