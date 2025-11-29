Sijaissynnytykseen tähtäävien hedelmöityshoitojen antaminen on ollut Suomessa kiellettyä jo liki 20 vuotta. Siitä huolimatta sijaissynnytyksiä tapahtuu. MTV Uutiset tapasi 18 vuotta sitten siskolleen tytön synnyttäneen Saija Hyvösen sekä paraikaa veljensä lasta odottavan Idan.

Onko tuollainenkin mahdollista, Saija Hyvönen, nyt 53, muistaa ajatelleensa. Elettiin vuotta 1997 ja hän katsoi pikkusiskonsa Johanna Nummelan, nyt 52, kanssa televisiosta sijaissynnytysprosessista kertovaa ohjelmaa, jossa sisko toimi siskonsa lapsen sijaissynnyttäjänä.

Oululaiset siskokset ovat aina olleet hyvin läheisiä. Saija Hyvönen oli pitkään joutunut seuraamaan vierestä, kun hänen pikkusiskonsa kärsi ensin lapsuusiän reumasta ja sitten pitkistä lapsettomuushoidoista, jotka eivät tuottaneet tulosta. Hän ajatteli, että jos voi mitenkään auttaa siskoaan toteuttamaan lapsihaaveensa, niin hän aikoo tehdä sen.

– Se oli hämmentävä ja pysäyttävä hetki, kun Saija ehdotti sijaissynnytystä. En ajatuksena torjunut sitä, ja se jäi mieleen pyörimään, Johanna Nummela muistelee.

Nummela puolisoineen oli ollut hedelmöityshoidoissa vuosia, sekä julkisella että yksityisellä puolella. Lukemattomien alkion siirtojen ja keskenmenojen jälkeen tuntui siltä, ettei elämään mahtunut vuosikausiin mitään muuta kuin toive lapsesta ja hoidosta toiseen sinnittelyä.

Lapsettomuushoidoista ei 20–30 vuotta sitten puhuttu yhtä avoimesti kuin nykyään ja Nummela muisteleekin, että siskon lisäksi juuri kukaan ei tiennyt lapsettomuuden aiheuttamasta tuskasta.