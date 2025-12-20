Wall Street Journalin selvityksen mukaan osa Kiinan supervarakkaista on ryhtynyt poikkeuksellisiin toimiin. Jotkut heistä hankkivat hämmentävän suuria perheitä Yhdysvalloissa sijaissynnytyksen kautta, hyödyntäen maan kansalaisuuslainsäädännön porsaanreikiä.

Kiinalaiset miljardöörit ovat teettäneet lapsia Yhdysvalloissa ilman, että he itse edes ovat matkustaneet maahan. Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen Wall Street Journal, jonka mukaan kyseessä on kasvava ilmiö.

Lehti kertoo hurjan esimerkin eräästä pelialan miljardööristä, joka on herättänyt huomiota Yhdysvalloissa.

Kalifornian perheoikeudessa huomattiin taannoin kiinalaisen pelialan suurtekijän Xu Bon hakevan vanhemmuusoikeuksia vähintään neljään syntymättömään lapseen. Oikeudessa selvisi, että hänellä oli jo ennestään vähintään kahdeksan muuta lasta sijaissynnyttäjien avulla.

Kalifornialaistuomari Amy Pellman hylkäsi tuolloin Xu Bon vanhemmuusanomuksen, mikä oli poikkeuksellinen ratkaisu liittyen sijaissynnytyksiin Yhdysvalloissa.

Xu Bota voidaan pitää ääriesimerkkinä WSJ:n kuvaamassa ilmiössä. Hänen yhtiönsä on väittänyt sosiaalisessa mediassa Bolla olevan jopa yli 100 Yhdysvalloissa syntynyttä lasta.

Elon Musk inspiraationa

Ilmiön taustalla nähdään osin vaikutteita Elon Muskista, jolla on 14 lasta.

Kiinaan liittyvään lapsitehtailuun liittyy myös kansalaisuusnäkökulma. Yhdysvalloissa sijaissynnytyksen kautta syntyneet lapset saavat Yhdysvaltain kansalaisuuden lain nojalla.

Kiinalaiset miljardöörit pyrkivätkin rakentamaan valtavia perheitä, joiden lapset saavat nykylainsäädännön perusteella automaattisesti Yhdysvaltain kansalaisuuden.

Automaattinen kansalaisuuden saaminen sijaissynnytyksen myötä, on herättänyt poliittista keskustelua jo vuosia.

Vuonna 2020 Yhdysvaltojen ulkoministeriö pyrki rajoittamaan synnytysturismia tiukentamalla viisumisääntöjä naisille, joiden epäiltiin matkustavan maahan vain synnytystä varten.

Tammikuussa presidentti Donald Trump allekirjoitti määräyksen, joka eväisi kansalaisuuden Yhdysvalloissa syntyneiltä lapsilta, mikäli kummallakaan vanhemmalla ei ole kansalaisuutta, eikä kumpikaan ole Yhdysvalloissa pysyvänä asukkaana.

On epäselvää koskeeko sääntely myös sijaissynnytyksiä.

Jotkut saaneet Yhdysvalloissa syntyneitä lapsia käymättä maassa kertaakaan

Yhdysvalloissa toimivat sijaissynnytysyritykset ja klinikat tarjoavat palveluja, joissa vanhemmat voivat käytännössä lähettää geneettistä materiaalia maahan ja saada lapsen toimitettuna takaisin kotimaahansa 200 000 dollarin hintaan.

Bisnes on tuottoisaa, ja moni yhdysvaltalaissijoittaja uskoo kysynnän vain kasvavan.

Useimmat osavaltiot eivät kiellä ulkomaalaisia käyttämästä amerikkalaisia sijaissynnyttäjiä. Silti FBI ja turvallisuusvirasto ovat haastatelleet sijaissynnyttäjiä, jotka ovat työskennelleet kiinalaisten vanhempien kanssa.

Liittovaltion ihmiskauppatutkinta on käynnissä muun muassa kiinalaisamerikkalaisesta pariskunnasta, jolla on yli 24 lasta. Valtaosa lapsista on syntynyt sijaissynnytyksen kautta viimeisen neljän vuoden aikana.

Sijaissynnytys on Kiinassa kiellettyä, mutta ulkomaille hakeutuvia ei rangaista. Silti ilmiö on herättänyt kotimaassa arvostelua.

Kiinan media on kuvannut kaupallista sijaissynnytystä naisten hyväksikäytöksi ja moraalisesti kyseenalaiseksi. Julkkisten ja yritysjohtajien paljastuneet sijaissynnytysjärjestelyt ovat johtaneet skandaaleihin ja jopa osakekurssien romahtamiseen.