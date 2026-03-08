Myöhemmin Bess paljasti, että hän ja Danny olivat olleet tuolloin kihloissa jo parin vuoden ajan.

Bess kilpaili Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vuonna 2024, ja kauden finaalissa Danny-puoliso asteli hänen kanssaan tanssilattialle. Bess, Danny ja Bessin tähtiopettaja Marko Keränen esittivät finaalissa tanssin, jonka päätteeksi Danny polvistui Bessin eteen sormus kädessään.

Muusikko Bess saapui Emma-gaalan punaiselle matolle yhdessä puolisonsa Danny Bærtelsenin kanssa.

Bess ja hänen kihlattunsa Danny Bærtelsen kertoivat MTV Uutisille, mikä on tilanne heidän häidensä suhteen.

– Koska kukaan ei pääsisi paikalle, jos asetamme ajankohdan liian aikaiseksi, hän valotti.

Hääpäivää ei laulajan mukaan ole vielä lyöty lukkoon.

– Tässä on pari kiertuehommaa vähän auki. Työt ensin. Kyllä me sitten kerkeämme juhlimaan häitä, kun sen aika on, hän sanoi.