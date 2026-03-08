Bess ja hänen kihlattunsa Danny Bærtelsen kertoivat MTV Uutisille, mikä on tilanne heidän häidensä suhteen.
Muusikko Bess saapui Emma-gaalan punaiselle matolle yhdessä puolisonsa Danny Bærtelsenin kanssa.
Bess kilpaili Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vuonna 2024, ja kauden finaalissa Danny-puoliso asteli hänen kanssaan tanssilattialle. Bess, Danny ja Bessin tähtiopettaja Marko Keränen esittivät finaalissa tanssin, jonka päätteeksi Danny polvistui Bessin eteen sormus kädessään.
Myöhemmin Bess paljasti, että hän ja Danny olivat olleet tuolloin kihloissa jo parin vuoden ajan.
Pari kertoi, etteivät hääkellot ole vielä soineet.