Valkoinen talo julkaisi manipuloidun kuvan aktivistin pidätystilanteesta. Trumpin avustaja kuittasi asian jälleen vitsailuksi.

Valkoinen talo julkaisi torstaina X-tilillään pidätyskuvan kansalaisaktivistista ja asianajajasta Nekima Levy Armstrongista, jota syytettiin mielenosoitusten järjestämisestä kirkossa Minnesotassa. Kuvassa Levy Armstrong näyttää itkevän vuolaasti ja kyyneleet valuvat hänen poskillaan.

Mielenosoittajat olivat kokoontuneet St. Paulin kirkolle sunnuntaina protestoimaan pastorin yhteyttä maahanmuutto- ja tulliviranomaisiin.

– "Pidätetty: Äärivasemmiston agitaattori Nekima Levy Armstrong kirkkomellakoiden järjestämisestä Minnesotassa", Valkoisen talon julkaisussa lukee.

Mutta vain minuuttia aiemmin Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeri Kristi Noem oli julkaissut saman kuvan omalla X-tilillään. Kuvissa on vain yksi suuri ero: Noemin kuvassa Levy Armstrong ei näytä itkevältä vaan päinvastoin rauhalliselta ja ilmeettömältä.

Kuvat vaikuttavat olevan täsmälleen identtiset naisen kasvoja ja värisävyä lukuun ottamatta. Ne eivät siis ole eri aikana otettuja kuvia samasta tilanteesta. Voit vertailla itse videolta artikkelin alusta.

New York Times sai luotua hyvin samankaltaisia lopputuloksia Gemini- ja Grok-tekoälytyökaluilla. Kun brittilehti Guardian kysyi Valkoiselta talolta kuvamanipuloinnista, presidentti Donald Trumpin avustaja Kaelan Dorr julkaisi X:ssä lausunnon, jossa asiaa ei kiistetä.

– "JÄLLEEN kerran niille, jotka tuntevat tarvetta puolustaa refleksinomaisesti maassamme tehtyjen hirvittävien rikosten tekijöitä, välitän teille tämän viestin: Lain täytäntöönpano jatkuu. Meemit jatkuvat."

Valkoinen talo ja presidentti Trump ovat käyttäneet sosiaalisen median julkaisuissa tekoälyllä tuotettua sisältöä useita kertoja. Tekoälyn tai kuvamanipuloinnin käyttämisestä ei ole kerrottu julkaisujen yhteydessä, mutta ne on jälkikäteen usein kuitattu vitseiksi.