Libanonissa kodeistaan sodan vuoksi lähtemään joutuneiden ihmisten määrä kasvoi yli 100 000:lla yhden vuorokauden aikana, kertoo YK Libanonin viranomaistietojen pohjalta.

YK:n pakolaisviraston edustaja kertoi, että tiistaihin mennessä evakkoon joutuneiden ihmisten rekisteröity määrä Libanonissa oli yli 660 000.

YK:n mukaan ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan nyt nopeammin kuin vuoden 2024 sodassa Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä.

Eteläisen Libanonin Tyrokseen tehtiin tiistaina isku sen jälkeen, kun Israelin armeija oli varoittanut kohdistavansa iskuja Hizbollahin kohteisiin. Alueen asukkaita oli kehotettu poistumaan. Iskusta kertoi Iranin valtiollinen uutistoimisto NNA.

Libanon ajautui yhdeksi näyttämöksi laajemmassa Lähi-idän sodassa Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välillä sen jälkeen, kun Iranin tukema Hizbollah teki iskuja Israeliin viime viikolla ja Israel kiihdytti vastatoimena omia iskujaan.

Hizbollahin toimet olivat vastaus sille, että Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khameneisurmattiin iskuissa Iraniin.

Yli 480 kuollut Israelin iskuissa

Konflikti Israelin ja Hizbollahin välillä ei koskaan täysin loppunut vuoden 2024 aselevosta huolimatta, ja Israel on jatkanut säännöllisiä iskuja järjestön kohteisiin Libanonin puolella.

Libanonin viranomaisten mukaan Israelin viimeaikaisissa iskuissa on 2. maaliskuuta alkaen kuollut yli 480 ihmistä ja haavoittunut yli 1 300.

Libanonin presidentti Joseph Aoun syytti maanantaina Hizbollahia yrityksestä luhistuttaa Libanonin valtio. Aoun myös ilmaisi hallinnon olevan halukas neuvotteluihin Israelin kanssa.

Hizbollahin parlamenttiryhmän johtaja Mohamed Raad taas vannoi järjestön jatkavan taistelua olemassaolostaan "hinnalla millä hyvänsä".

Libanonin hallitus kielsi virallisesti Hizbollahin aseellisen toiminnan viime viikolla järjestön hyökättyä Israeliin.