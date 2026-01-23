ICE on ottanut kiinni ainakin kaksi 17-vuotiasta, yhden 10-vuotiaan ja yhden 5-vuotiaan.

Yhdysvalloissa maahanmuuttopoliisi ICE on pidättänyt ainakin neljä lasta samalta koulualueelta tässä kuussa Minnesotan osavaltiosta, Minneapolisin kaupungista. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalainen Washington Post (WP) ja uutistoimisto Reuters.

Yksi kiinniotetuista on 5-vuotias poika, koulun henkilökunta kertoi keskiviikkona WP:n mukaan. Myös kaksi 17-vuotiasta ja yksi 10-vuotias on otettu kiinni.

Yhdysvalloissa on järjestetty tammikuussa laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun ICE:n edustaja ampui 37-vuotiaan Renée Goodin kuoliaaksi Minneapolisissa.

Presidentti Donald Trump uhkasi viime viikon torstaina käyttävänsä kapinalakia mielenosoitusten tukahduttamiseksi Minnesotassa, jos minnesotalaispoliitikot eivät saa protesteja loppumaan. Hän syytti mielenosoittajien hyökkäävän ICE:n henkilöstöä vastaan.

0:47 Sisältövaroitus: Minneapolisissa naisen ampunut agentti kuvasi tilanteen itse puhelimellaan.

Washington Postin mukaan 5-vuotias poika otettiin kiinni yhdessä isänsä kanssa näiden pihatiellä tiistaina iltapäivällä, kun isä ja poika olivat palaamassa koulusta.

ICE:n agentit olivat lähestyneet isää, joka oli paennut paikalta, maan sisäministeriö on tiedottanut lehden mukaan. Kun agentit olivat saaneet isän kiinni, oli poikaa pyydetty koputtamaan oveen selvittääkseen, onko ketään kotona.

Oven avasi toinen aikuinen, joka asui talossa. Hän aneli agentteja jättämään lapsen heidän luokseen. ICE kieltäytyi pyynnöstä.

Perheen asianajaja kertoo lehdelle, että poika ja isä ovat tällä hetkellä viranomaisten huostassa. He eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia, mutta ovat saapuneet maahan lain mukaisesti turvapaikanhakijoina.

Sisäministeriön mukaan poika ei ole ollut operaation kohteena. Heidän mukaansa ICE:n tapana on kysyä vanhemmilta, haluavatko he, että lapsi otetaan mukaan vai jätetäänkö hänet turvallisen aikuisen huostaan.

Lehden mukaan ei ole selvää, miksi näin ei ole toimittu.

Perjantaina surupäivä

Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa pidetään perjantaina surupäivä maahanmuuttopoliisi ICE:n ampuman Renée Goodin muistoksi.

Perjantaina järjestetään osavaltion laajuinen yleislakko "ICE ulos Minnesotasta, totuuden ja vapauden päivä". Lakolla vastustetaan Trumpin hallinnon koventuneita maahanmuuttotoimia. Minnesotan osavaltion asukkaita kehotetaan olemaan menemättä töihin tai kouluun ja välttämään ostosten tekemistä.

Verkkosivujen mukaan minnesotalaiset vaativat, että ICE vetää agenttinsa osavaltiosta ja naisen surmanneen ICE:n edustajan on vastattava teostaan oikeudessa. Lisäksi kehotetaan yrityksiä lopettamaan taloudellinen tai muu yhteistyö ICE:n kanssa.

Yhdysvaltain hallinto on väittänyt, että naisen ampunut ICE:n edustaja olisi puolustanut itseään. Tilanteesta kuvattu videomateriaali on kuitenkin asettanut hallinnon väitteet kyseenalaisiksi.

Lue lisää: Minnesotassa muistetaan maahanmuuttopoliisin kuoliaaksi ampumaa naista

Viikonloppuna Washington Post uutisoi, että Yhdysvaltain puolustusministeriö on määrännyt noin 1 500:n aktiivipalveluksessa olevan sotilaan valmistautumaan mahdolliselle komennukselle Minnesotaan.

Uutiskanava CBS Newsin mukaan presidentti Trumpin hallinto on lähettänyt Minneapolisiin lähes 3 000 liittovaltion agenttia.

Trump uhkasi aiemmin käyttävänsä kapinalakia mielenosoitusten tukahduttamiseksi Minnesotassa. Myöhemmin Trump tarkensi, ettei juuri nyt näe syytä lain käytölle.

Trump on lähettänyt liittovaltion viranomaisia useisiin suurkaupunkeihin panemaan toimeen hänen siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa.